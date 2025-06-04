Arefe günü noterler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda ve arefe günü kargolar çalışıyor mu?

Noter çalışma saatleri, tatillerde değişiklik gösteriyor. 2025 Kurban Bayramı arefesi yarım gün tatil kabul ediliyor. 5 Haziran'a denk gelen arefe günü noterler yarım gün çalışıyor olacak. Bayramda noterlerin çalışma durumu, noterlerde iş ve işlemleri olanların gündeminde bulunuyor. Peki, noterler bayramda açık mı, kapalı mı?

Arefe günü noterler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda ve arefe günü kargolar çalışıyor mu? - 1

2025 Kurban Bayramı resmi tatiller arasında bulunuyor. Arefe günleri ise yarım gündür. Bu tarihlerde birçok kurum ve iş yeri kapalı oluyor. Noterler de bu kurumlar arasına bulunuyor. Noterler, resmi tatillerde çalışmalarına ara veriyor. İşte, arefe günü bayramda noterlerin çalışma düzeni...

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü noterler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda ve arefe günü kargolar çalışıyor mu? - 2

AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

5 Haziran Perşembe arefe günü noterler öğleye kadar hizmet verecek ve ardından tatile girecek.

Arefe günü noterler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda ve arefe günü kargolar çalışıyor mu? - 3

KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı'nda noterler kapalı olacak. Her resmi tatilde olduğu gibi tatilin ardından noterler işlerine dönecek. Bu zaman zarfında nöbetçi noterler hizmet verecek.

Noterlikler genellikle hafta içi 09:00 / 17:00 arasında hizmet verir.

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