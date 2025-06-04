Arefe günü noterler açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda ve arefe günü kargolar çalışıyor mu?
Noter çalışma saatleri, tatillerde değişiklik gösteriyor. 2025 Kurban Bayramı arefesi yarım gün tatil kabul ediliyor. 5 Haziran'a denk gelen arefe günü noterler yarım gün çalışıyor olacak. Bayramda noterlerin çalışma durumu, noterlerde iş ve işlemleri olanların gündeminde bulunuyor. Peki, noterler bayramda açık mı, kapalı mı?
2025 Kurban Bayramı resmi tatiller arasında bulunuyor. Arefe günleri ise yarım gündür. Bu tarihlerde birçok kurum ve iş yeri kapalı oluyor. Noterler de bu kurumlar arasına bulunuyor. Noterler, resmi tatillerde çalışmalarına ara veriyor. İşte, arefe günü bayramda noterlerin çalışma düzeni...