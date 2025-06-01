Arefe günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 2025 Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi?
2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken öğrenciler, veliler ve kamu çalışanları "Arefe günü okullar tatil mi, yarım gün mü?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da arefe gününün yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve kamu çalışanlarının tatil araştırmaları sürüyor. Peki, Arefe günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 2025 Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi? İşte 2025 yılına ait resmi tatil takvimi.
Arefe günü okulların tatil olup olmadığıyla ilgili milyonlarca öğrencinin sorgulamaları sürüyor. Milyonlarca öğrenci, 2025 Kurban Bayramı tatilinde 4,5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Peki, arefe günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 2025 Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi?