Arefe günü oruç tutulur mu? Ramazan Bayramı arefe günü oruç tutmak farz mı?
On bir ayın sultanı Ramazan'da Müslüman alemi bir ay boyunca oruç tutuyor. Oruçlu geçen bir ayın sonu ise Ramazan Bayramı ile noktalanıyor. Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutmak isteyenler ise ''Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutulur mu, farz mı?
Ramazan Bayramı arefe günü oruç tutmak farz mı? İslam dünyası, Ramazan ayı orucunu bayram arefesine kadar sürdürüyor. Oruç tutacaklar ise arefe günü oruç tutulup tutulmayacağına dair Diyanet açıklamalarını takip ediyor. Ramazan arifesi oruç tutulur mu?