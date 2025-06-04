Arefe günü resmi tatil mi, okullar yarım gün mü? 5 Haziran Perşembe günü okullar resmi tatil mi olacak? 2025 resmi tatil takvimi
Arefe gününün yaklaşmasıyla birlikte resmi tatil araştırmaları hız kazandı. 2025 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca öğrenci, veli ve kamu çalışanı, "Arefe günü tatil mi? 5 Haziran 2025 Perşembe günü okullar açık mı, yarım gün mü?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bayram hazırlıklarının hız kazandığı bu dönemde, resmi tatil takvimi de yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle eğitim-öğretim hayatına devam eden öğrenciler ve öğretmenler için, arefe günü programı merak ediliyor. İşte 2025 yılına ait güncel resmi tatil takvimi.
Arefe günü okulların tatil olup olmadığıyla ilgili milyonlarca öğrencinin sorgulamaları sürüyor. Milyonlarca öğrenci, 2025 Kurban Bayramı tatilinde 4,5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Peki, arefe günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 2025 Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi?