Arefe günü resmi tatil mi, okullar yarım gün mü? 5 Haziran Perşembe günü okullar resmi tatil mi olacak? 2025 resmi tatil takvimi

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü, tüm gün resmi tatil sayılmıyor. Öğleden sonrası kamu çalışanları için resmi tatil olarak kabul edilir. Bu nedenle, birçok devlet dairesi, banka ve okul gibi kurumlar öğle saatinden sonra hizmet vermemektedir. Özel sektör ise şirket politikalarına göre tam gün ya da yarım gün çalışabilir.