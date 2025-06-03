Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 5 Haziran Perşembe günü okullar tatil mi olacak? 2025 Kurban Bayramı tatil takvimi
Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? sorusu öğrencilerin gündeminde. 2025 Kurban Bayramı öncesinde yaşanacak olan arefe günü, resmi tatiller arasında yer almasa da yarım gün tatil fırsatı sunuluyor. Öğrencilere Kurban Bayramı'nda arefe günü ile beraber 4,5 gün tatili olacak. Peki, arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? 5 Haziran Perşembe günü okullar tatil mi olacak? İşte 2025 Kurban Bayramı tatil takvimi.
Arefe günü okulların tatil olup olmadığıyla ilgili milyonlarca öğrencinin sorgulamaları sürüyor. Milyonlarca öğrenci, 2025 Kurban Bayramı tatilinde 4,5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Peki, arefe günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 2025 Kurban Bayramı arefesi resmi tatil mi?