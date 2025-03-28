Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor? (2025 bayram tatili günleri)
Arefe gününün resmi tatil mi yoksa yarım gün mü olduğu, hem kamu hem de özel sektör çalışanları tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. 2025 Ramazan ayının son günü yarın idrak edilecek ve arefe günüyle birlikte Ramazan ayı uğurlanacak. Ramazan Bayramı öncesinde özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar ise, 2025 resmi günler takvimini araştırmaya başladı. Peki, arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor?
2025 Ramazan Bayramı öncesinde "Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusu merak edilmeye başladı. Arefe günü çalışacak olan vatandaşlar, resmi tatil takvimini merak ediyor ve mesai ücreti alıp alamayacaklarını araştırıyor. Peki, arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor?