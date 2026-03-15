Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Arefe gününde bankalar, noterler ve sağlık ocakları kapalı mı?
15.03.2026 10:07
Aydın Kayar
Bayramın müjdeleyicisi olan arefe günü için geri sayım başladı. Bu yıl 19 Mart Perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramı arefesi, hem bayram hazırlıklarını tamamlamak hem de resmi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Bankalar, noterler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı, kaça kadar hizmet verecek?
Ramazan Bayramı tatili bu yıl uzatılmazken arefe günüyle birlikte toplam 3.5 gün tatil yapılacak. Arefe günü bankalar, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer işletmelerin çalışma durumları merak ediliyor. Peki, arefe günü ne zaman, yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte, arefe gününe ilişkin bilgiler…
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün kabul edilirken öğleden sonra kamu kurumları tatil olacak.
AREFE GÜNÜ KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?
Arefe günü yarım gün tatil olduğundan öğleden sonra bankalar, noterler, nüfus müdürlükleri, üniversiteler, kaymakamlıklar, belediyeler, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer birçok kurum kapalı olacak.
AREFE GÜNÜ ANLAMI
Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).
Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.
Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.