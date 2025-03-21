Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? (2025 resmi tatil günleri)

AREFE GÜNÜ BANKALAR, NOTER AÇIK MI?

Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar normal şartlarda öğlene kadar hizmet vereceklerdi. Fakat arefe günü bu yıl hafta sonuna denk geldiği için bankalar ve noterler bayram öncesi son mesailerini 28 Mart'ta yapacak.



Mobil bankacılık üzerinden 29 Mart'ta öğleden sonra yapılan işlemler ise 2 Nisan Çarşamba günü hesaplara aktarılacaktır.