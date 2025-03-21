Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? (2025 resmi tatil günleri)
Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, 2025 resmi tatil günlerini araştırmaya başladı. 30 Mart Pazar günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde, işlerini halletmek isteyen birçok kişi kamu kurumlarının arefe gününde çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? İşte 2025 resmi tatil günleri.
Ramazan Bayramı arefesine kısa bir zaman kala tatil araştırmaları hız kazandı. Bu yıl 30 Mart'ta kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde tatil hazırlığı yapan vatandaşlar, arefe gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? İşte 2025 resmi tatil günleri.