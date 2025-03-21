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Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? (2025 resmi tatil günleri)

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, 2025 resmi tatil günlerini araştırmaya başladı. 30 Mart Pazar günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde, işlerini halletmek isteyen birçok kişi kamu kurumlarının arefe gününde çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? İşte 2025 resmi tatil günleri.

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? (2025 resmi tatil günleri) - 1

Ramazan Bayramı arefesine kısa bir zaman kala tatil araştırmaları hız kazandı. Bu yıl 30 Mart'ta kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde tatil hazırlığı yapan vatandaşlar, arefe gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? İşte 2025 resmi tatil günleri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? (2025 resmi tatil günleri) - 2

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

2025 Ramazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar günü başlayacak. Arefe gününün cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle tüm kamu, kurum ve kuruluşları hafta sonunda tatil yapacak.

Arefe günü hafta içi olsaydı tüm kamu çalışanları yarım gün çalışacak ve öğleden sonra tatil başlayacaktı.

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? (2025 resmi tatil günleri) - 3

AREFE GÜNÜ BANKALAR, NOTER AÇIK MI?

Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar normal şartlarda öğlene kadar hizmet vereceklerdi. Fakat arefe günü bu yıl hafta sonuna denk geldiği için bankalar ve noterler bayram öncesi son mesailerini 28 Mart'ta yapacak.

Mobil bankacılık üzerinden 29 Mart'ta öğleden sonra yapılan işlemler ise 2 Nisan Çarşamba günü hesaplara aktarılacaktır.

Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? Bayram arefesi ne zaman? (2025 resmi tatil günleri) - 4

TATİL GÜNLERİ

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram günleri:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

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