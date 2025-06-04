Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs arefe günü ve bayramda ücretsiz mi olacak?

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre,



Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.



Buna göre; Arefe günü toplu taşıma ücretli olmaya devam edecek, sadece bayramda ücretsiz olacak. Köprü ve otoyollar ise arefe günü ve bayram boyunca ücretsiz olacak.