Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs arefe günü ve bayramda ücretsiz mi olacak?
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın aklındaki en önemli sorulardan biri de "Arefe günü ve bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?" Sorusu oldu. İstanbul’da yaşayanlar başta olmak üzere büyükşehirlerde toplu ulaşım kullanacak vatandaşlar, İETT, Marmaray, metro ve metrobüs hatlarının arefe günü ve bayram boyunca ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merak edilen konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, metro, metrobüs arefe günü ve bayramda ücretsiz mi olacak?
Arefe günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı, bayram öncesi dışarı çıkacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bayram nedeniyle başka şehirlere seyahat eden vatandaşlar nedeniyle İstanbul boşalmaya başladı. İstanbul'da bunu fırsat bilerek gezmeye gidecek olan vatandaşlar ise toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. İşte ayrıntılar...