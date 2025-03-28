Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama gelmedi fakat geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da belirli günlerde bazı otoyol ve köprülerden ücretsiz geçiş yapılabileceği öngörülüyor.



Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin, 29 Mart Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 7 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olması bekleniyor.