Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte merak ediliyor. Yarın idrak edilecek olan arefe günü ve 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumu oldu. Peki, arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz mi olacak?
Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek veya şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar, arefe günü ve bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Milyonlarca kişi, 2025 Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte arefe günü öğle saatlerinden itibaren seyahat etmek için köprü ve otoyolları kullanmaya başlayacak. Peki, arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?