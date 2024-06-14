Arefe günü ve bayramda toplu taşıma (İETT, Marmaray, metro, metrobüs) ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?

TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.