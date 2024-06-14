Arefe günü ve bayramda toplu taşıma (İETT, Marmaray, metro, metrobüs) ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?
Milli bayramlar ve dini bayramlarda ücretsiz toplu taşıma uygulaması devam ediyor. Kurban Bayramı'nda şehir içi yolculuk yapacak olan vatandaşlar, hangi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğunu merak ediyor. Peki, arefe günü ve bayramda toplu taşıma (İETT, Marmaray, metro, metrobüs) ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma kaç gün ücretsiz?
Kurban Bayramı tatilinin başlamasına kısa bir süre kala toplu taşıma araçlarıyla ilgili açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararları kamuoyuyla duyurulmuştu.