Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? 2026 Ramazan Bayramı tatil takvimi
10.03.2026 11:38
Aydın Kayar
Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken gözler arefe gününün yarım gün mü yoksa resmi tatil mi olup olmadığına çevrildi. Ramazan Bayramı boyunca tüm kamu kurumları kapalı olacağından vatandaşlar, resmi kurumlarda işlem yapabilecekleri son tarihi merak ediyor. Ramazan Bayramı tatili bu yıl uzatılmazken arefe günüyle birlikte toplam 3,5 gün sürecek. Peki, arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi?
Her yıl 2 kez denk gelen arefe günleri, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın bir gün öncesinde idrak ediliyor. Ramazan Bayramı tarihleri yaklaşırken arefe gününde açık ve kapalı işletmeler merak konusu olurken, gözler bir yandan da tatil takvimine çevrildi. Bayram hazırlıklarını yapan vatandaşlar, arefe gününün tarihini ve tatil statüsünü merak ediyor. Peki, arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Arefe gününde okullar, üniversiteler, bankalar, sağlık ocakları kapalı mı?
AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, RESMİ TATİL Mİ?
Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün kabul edilirken öğleden sonra kamu kurumları tatil olacak.
Arefe günü yarım gün tatil olduğundan öğleden sonra bankalar, nüfus müdürlükleri, üniversiteler, okullar, kaymakamlıklar, belediyeler, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer birçok kurum kapalı olacak.
AREFE GÜNÜ ANLAMI
Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).
Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.
Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.