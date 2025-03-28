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Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor?

Ramazan ayının son günü arefe günü olarak idrak edilecek. 29 Mart cumartesi günü ise resmi tatil olup olmadığı hem özel sektör hem de kamu kurumu çalışanları tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının son günü bugün olurken arefe günüyle birlikte Ramazan uğurlanacak. Ramazan Bayramı öncesinde özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar ise, 2025 resmi günler takvimini araştırmaya başladı. Peki, arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor?

Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor? - 1

2025 Ramazan Bayramı öncesinde "Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusu merak edilmeye başladı. Arefe günü çalışacak olan vatandaşlar, resmi tatil takvimini merak ediyor ve mesai ücreti alıp alamayacaklarını araştırıyor. Peki, arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor?

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor? - 2

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

2025 Ramazan Bayramı tatili, 30 Mart Pazar günü başlayacak. Arefe gününün cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle tüm kamu, kurum ve kuruluşları zaten hafta sonunda izinli olacak ve tatil yapacak.

Eğer arefe günü günü bu yıl hafta içi olsaydı tüm kamu çalışanları yarım gün çalışacak ve öğleden sonra saat 13.00'dan itibaren resmi tatil başlayacaktı.

Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor? - 3

AREFE GÜNÜ EFT GEÇİYOR MU?

Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar normal şartlarda öğlene kadar hizmet vereceklerdi. Fakat arefe günü bu yıl hafta sonuna denk geldiği için bankalar ve noterler bayram öncesi son mesailerini 28 Mart'ta yapacak.

Yani bayram öncesi özel işlerini halletmek isteyen vatandaşların bugün bankalara ve noterlere gitmesi gerekiyor.

Mobil bankacılık üzerinden 29 Mart'ta öğleden sonra yapılan EFT işlemleri ise 2 Nisan Çarşamba günü hesaplara aktarılacak.

Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor? - 4

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla, bayram tatilinin sonrasındaki 2-3-4 Nisan (çarşamba, perşembe, cuma) günleri de idari izin olarak belirlendi.

Bu durumda, hafta sonları da dahil edilerek toplam tatil süresi 9 güne çıkmış oldu.

İşte bayram günleri:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

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