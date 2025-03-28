Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor?
Ramazan ayının son günü arefe günü olarak idrak edilecek. 29 Mart cumartesi günü ise resmi tatil olup olmadığı hem özel sektör hem de kamu kurumu çalışanları tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının son günü bugün olurken arefe günüyle birlikte Ramazan uğurlanacak. Ramazan Bayramı öncesinde özel işlerini halletmek isteyen vatandaşlar ise, 2025 resmi günler takvimini araştırmaya başladı. Peki, arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor?
2025 Ramazan Bayramı öncesinde "Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusu merak edilmeye başladı. Arefe günü çalışacak olan vatandaşlar, resmi tatil takvimini merak ediyor ve mesai ücreti alıp alamayacaklarını araştırıyor. Peki, arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor?