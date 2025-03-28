Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Arefe günü tatili saat kaçta başlıyor?

AREFE GÜNÜ EFT GEÇİYOR MU?

Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar normal şartlarda öğlene kadar hizmet vereceklerdi. Fakat arefe günü bu yıl hafta sonuna denk geldiği için bankalar ve noterler bayram öncesi son mesailerini 28 Mart'ta yapacak.



Yani bayram öncesi özel işlerini halletmek isteyen vatandaşların bugün bankalara ve noterlere gitmesi gerekiyor.



Mobil bankacılık üzerinden 29 Mart'ta öğleden sonra yapılan EFT işlemleri ise 2 Nisan Çarşamba günü hesaplara aktarılacak.