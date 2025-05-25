Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Arefe gününde okullar, üniversiteler, bankalar, sağlık ocakları kapalı mı?
Kurban Bayramı için geri sayım başlarken gözler arefe gününe çevrildi. Kurban Bayramı boyunca tüm kamu kurumları kapalı olacağından vatandaşlar, resmi kurumlarda işlem yapabilecekleri son tarihi araştırıyor. Kurban Bayramı tatili bu yıl uzatılmazken arefe günüyle birlikte toplam 4.5 gün sürecek. Arefe günü başta okullar olmak üzere bankalar, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer işletmelerin çalışma durumları merak ediliyor. Peki Arefe günü ne zaman, yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte, arefe gününe ilişkin bilgiler…
Ramazan ve Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi arefe günü oluyor. Kurban Bayramı tarihleri yaklaşırken arefe gününde açık ve kapalı işletmeler merak ediliyor. Bayram hazırlıklarını planlayan vatandaşlar, özellikle resmi tatil kapsamı, idari izin durumu ve seyahat düzenlemeleri için Arefe gününün tarihini ve tatil statüsünü merak ediyor. Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran cuma günü başlayacak. 5 Haziran perşembe günü ise arefe günü olacak. Peki Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Arefe gününde okullar, üniversiteler, bankalar, sağlık ocakları kapalı mı? İşte, detaylar…