Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Arefe gününde okullar, üniversiteler, bankalar, sağlık ocakları kapalı mı?

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken gözler arefe gününe çevrildi. Kurban Bayramı boyunca tüm kamu kurumları kapalı olacağından vatandaşlar, resmi kurumlarda işlem yapabilecekleri son tarihi araştırıyor. Kurban Bayramı tatili bu yıl uzatılmazken arefe günüyle birlikte toplam 4.5 gün sürecek. Arefe günü başta okullar olmak üzere bankalar, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer işletmelerin çalışma durumları merak ediliyor. Peki Arefe günü ne zaman, yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte, arefe gününe ilişkin bilgiler…

Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Arefe gününde okullar, üniversiteler, bankalar, sağlık ocakları kapalı mı? - 1

Ramazan ve Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi arefe günü oluyor. Kurban Bayramı tarihleri yaklaşırken arefe gününde açık ve kapalı işletmeler merak ediliyor. Bayram hazırlıklarını planlayan vatandaşlar, özellikle resmi tatil kapsamı, idari izin durumu ve seyahat düzenlemeleri için Arefe gününün tarihini ve tatil statüsünü merak ediyor. Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran cuma günü başlayacak. 5 Haziran perşembe günü ise arefe günü olacak. Peki Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Arefe gününde okullar, üniversiteler, bankalar, sağlık ocakları kapalı mı? İşte, detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Arefe gününde okullar, üniversiteler, bankalar, sağlık ocakları kapalı mı? - 2

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arefe günü 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün kabul edilirken öğleden sonra kamu kurumları tatil olacak.

Arefe günü yarım gün tatil olduğundan öğleden sonra bankalar, nüfus müdürlükleri, üniversiteler, okullar, kaymakamlıklar, belediyeler, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer birçok kurum kapalı olacak.

Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Arefe gününde okullar, üniversiteler, bankalar, sağlık ocakları kapalı mı? - 3

AREFE GÜNÜ ANLAMI

Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.

Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.

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