Arefe günü yarım gün mü, tatil mi? Arefe günü kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
17.03.2026 12:10
Aydın Kayar
Arefe günü resmi tatil mi yoksa yarım gün mü olacak sorusu, kamu ve özel sektör çalışanları tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. 20-21-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde bayram arefesi tatili gündeme geldi. Birçok sektörde bulunan çalışanlar arefe günü ile birlikte bayramı birleştirerek tatil yapma imkanı yakalayacak. Peki, arefe günü yarım gün mü, tatil mi? Arefe günü kamu kurumları açık mı kapalı mı?
2026 Ramazan Bayramı öncesinde idrak edilecek olan arefe günü ile birlikte son oruçlar tutulacak ve bayram hazırlıkları başlayacak. Arefe günü ile bayram tatilini birleştirmek isteyenler ise, "Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, arefe günü yarım gün mü, tatil mi? Arefe günü kamu kurumları açık mı, kapalı mı?
AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün kabul edilirken öğleden sonra kamu kurumları tatil olacak.
Arefe günü yarım gün tatil olduğundan öğleden sonra bankalar, nüfus müdürlükleri, üniversiteler, okullar, kaymakamlıklar, belediyeler, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer birçok kurum kapalı olacak.
AREFE GÜNÜ KAMU KURUMLARI TATİL Mİ?
Arefe günü yarım gün tatil olduğundan öğleden sonra bankalar, noterler, nüfus müdürlükleri, üniversiteler, kaymakamlıklar, belediyeler, sağlık ocakları, eczaneler ve diğer birçok kurum kapalı olacak.