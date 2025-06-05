Arefe gününde kargolar açık mı, çalışıyor mu? 5 Haziran Perşembe günü kargolar kapalı mı, yarım gün mü çalışıyor?
Arefe gününün gelmesiyle birlikte bugün kargo bekleyen veya kargo göndermek isteyenler, kargo firmalarının çalışma saatlerini araştırıyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğundan kamu kurumları ve özel sektörden bazı iş yerleri kapalı oluyor. PTT kargo da arefe günü yarım gün olan yerler arasında. MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat kargo arefe günü açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?
Resmi tatiller arasında yer alan Kurban Bayramı'nın yanı sıra arefe günü de kargo firmalarının çalışma durumu gündeme gelen başlıca konulardan. Yarım gün tatil olan arefe günü kargo şirketlerinin bir kısmı çalışırken bir bölümü de yarım gün tatil oluyor. İşte, arefe günü ve bayramda kargo firmaları...