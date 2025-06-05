Arefe gününde kargolar açık mı, çalışıyor mu? 5 Haziran Perşembe günü kargolar kapalı mı, yarım gün mü çalışıyor?

Arefe gününün gelmesiyle birlikte bugün kargo bekleyen veya kargo göndermek isteyenler, kargo firmalarının çalışma saatlerini araştırıyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğundan kamu kurumları ve özel sektörden bazı iş yerleri kapalı oluyor. PTT kargo da arefe günü yarım gün olan yerler arasında. MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat kargo arefe günü açık mı, kapalı mı? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?

Arefe gününde kargolar açık mı, çalışıyor mu? 5 Haziran Perşembe günü kargolar kapalı mı, yarım gün mü çalışıyor? - 1

Resmi tatiller arasında yer alan Kurban Bayramı'nın yanı sıra arefe günü de kargo firmalarının çalışma durumu gündeme gelen başlıca konulardan. Yarım gün tatil olan arefe günü kargo şirketlerinin bir kısmı çalışırken bir bölümü de yarım gün tatil oluyor. İşte, arefe günü ve bayramda kargo firmaları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe gününde kargolar açık mı, çalışıyor mu? 5 Haziran Perşembe günü kargolar kapalı mı, yarım gün mü çalışıyor? - 2

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

5 Haziran Perşembe günü arefe günü kutlanacak. Bu tarih yarım gün tatil oluyor. Bu nedenle arefe günü PTT kargo kesin olarak yarım gün hizmet verecek. Ancak diğer kargo firmalarının bazıları yarım gün açık olurken bir kısmı tam gün de çalışabiliyor. Arefe günü kargo şirketlerinin çalışma durumu için şubelerden sağıklı bilgi alınabilir.

Arefe gününde kargolar açık mı, çalışıyor mu? 5 Haziran Perşembe günü kargolar kapalı mı, yarım gün mü çalışıyor? - 3

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGO FİRMALARI AÇIK MI, KARGO GELİR Mİ?

Kurban Bayramı bu sene 6-7-8-9 Haziran günlerinde yaşanacak. Resmi tatil olan bu günlerde kargo firmaları da kapalı olacak ve kargo gelmeyecek.

Kargolar 10 Haziran Salı günü itibarıyla normal mesai düzenine geri dönmüş olacak.

Arefe gününde kargolar açık mı, çalışıyor mu? 5 Haziran Perşembe günü kargolar kapalı mı, yarım gün mü çalışıyor? - 4

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT
PTT şubeleri 8.30 - 17.30
Bazı bölgelerdeki PTT şubeleri Cumartesi 13.30 kadar hizmet verir.

Yurtiçi
Hafta içi 09.00 - 18.00
Cumartesi 09.00 - 16.00
Pazar kapalı

MNG
Hafta içi 08.30 - 18.00
Cumartesi 08.30 - 14.00
Pazar kapalı

Sürat
Doğu illerinde hafta içi: 08:30 – 18:00
Batı illerinde hafta içi: 09:00 – 18:30
Doğu illerinde cumartesi 08:30 – 14:00
Batı illerinde cumartesi 09:00 – 14:30
Pazar kapalı

Aras
Hafta içi 08.30 - 18.00
Cumartesi 08.30 - 13.00
Pazar kapalı

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