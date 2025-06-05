Arefe gününde kargolar açık mı, çalışıyor mu? 5 Haziran Perşembe günü kargolar kapalı mı, yarım gün mü çalışıyor?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

5 Haziran Perşembe günü arefe günü kutlanacak. Bu tarih yarım gün tatil oluyor. Bu nedenle arefe günü PTT kargo kesin olarak yarım gün hizmet verecek. Ancak diğer kargo firmalarının bazıları yarım gün açık olurken bir kısmı tam gün de çalışabiliyor. Arefe günü kargo şirketlerinin çalışma durumu için şubelerden sağıklı bilgi alınabilir.