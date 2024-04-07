Arefe gününde neler yapılır? Arefe günü ibadetleri ve duaları nelerdir?
Arefe günü, Ramazan Bayramına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte İslam camiasının gündeminde yer alıyor. Üç ayların son günü olan arefe günü, bu yılki son oruçların tutulacağı gün olacak. İslam camiası arefe gününde neler yapılacağını ve hangi ibadetlerin yerine getirileceğini merak ediyor. Peki, arefe gününde neler yapılır? Arefe günü ibadetleri ve duaları nelerdir?
Arefe gününde neler yapılacağı, rahmet ve bereket dolu üç ayların son gününün yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. Ramazan Bayramı arefesinde bol bol dua okuyacak ve tesbih çekecek olan vatandaşlar, hangi ibadetlerin yerine getireleceğini araştırıyor. Peki, arefe gününde neler yapılır? Arefe günü ibadetleri ve duaları nelerdir?