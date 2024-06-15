Arefe mesajları 2024: En güzel, en farklı, yeni, Kurban Bayramı temalı arefe günü mesajları/sözleri
Arefe mesajları günün erken saatlerinden itibaren paylaşılmaya başlandı. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı öncesinde bayram heyecanını sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, arefe günü mesajlarını araştırıyor. Arefe günü vatandaşlar vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.
İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. Arefe günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek. Arefe gününe saatler kala bayram coşkusunu hissetmeye başlayan vatandaşlar, bayram ve arefe mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.