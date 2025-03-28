Arefe mesajları 2025: Ramazan Bayramı arefesi için en güzel, resimli mesaj seçenekleri

Ramazan Bayramı’nın müjdeleyicisi arefe gününüz kutlu olsun.
Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
En güzel bayramlara hep birlikte sağlıkla ve huzurla erişebilmek duasıyla. Arefe gününüz mübarek olsun.
Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah’tan niyaz ederiz.
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günler dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin Arefe günü bayramı beklediğiniz gibi olması dileklerimle. En güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla.
Bayrama bir gün kala bayramın sevinç ve mutluluğunu yüreğinde hissetmeye başlayan herkese selam olsun. Arife gününüz kutlu olsun.
Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.
Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileğiyle Arefe gününüz mübarek olsun.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Arefe gününün, ruhunuzu huzurla doldurmasını, sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramda tüm dileklerinizin gerçek olmasını temenni ediyorum.
Hayatınızdaki tüm bekleyişlerin arefe günü bayramı beklediğiniz gibi güzel olması dileğiyle Arefe gününüz mübarek olsun.
Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram sevgimesajlarim.com yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Bugün, gönlümüzden geçen tüm hayırlı duaların kabul olduğu bir zaman. Kalbinde taşıdığın tüm iyilikler, sana ve sevdiklerine mutluluk getirsin. Bayrama huzur içinde, sevdiklerinle birlikte girmeni dilerim.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.
Arefe Günü, sevdiklerinizle paylaştığınız tüm güzel hatıraların çoğalmasını dilerim. Bu bayram size mutluluk, sağlık ve huzur getirsin.
Bugün Arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle Arefe gününüz kutlu olsun.
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Arefe dileğiyle.