Arefe ve bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumu oldu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu bayramda da bazı otoyol ve köprüler ücretsiz olacak. Peki, arefe ve bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

Arefe ve bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? - 1

İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların arife günü sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkması nedeniyle köprü ve otoyollarda yoğunluk yaşanıyor. Bayram yolculuğuna çıkan veya çıkacak olan vatandaşlar, ücretsiz otoyol ve köprü kullanımı uygulamasının ayrıntılarını merak ediyor.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da belirli günlerde bazı otoyol ve köprülerden ücretsiz geçiş yapılabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arefe ve bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? - 2

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Arefe ve bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? - 3

ÜCRETLİ GÜZERGAHLAR

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil),

Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil),

Avrasya Tüneli

Osmangazi Köprüsü

Yavuz Selim Köprüsü gibi güzergahlardan ücret alınacak. 

Arefe ve bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi? - 4

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

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