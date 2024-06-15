Arefe ve bayramda hangi köprüler ve otoyollar ücretsiz? Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?

İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların arife günü sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkması nedeniyle köprü ve otoyollarda yoğunluk yaşanıyor. Bayram yolculuğuna çıkan veya çıkacak olan vatandaşlar, ücretsiz otoyol ve köprü kullanımı uygulamasının ayrıntılarını merak ediyor.



Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da belirli günlerde bazı otoyol ve köprülerden ücretsiz geçiş yapılabilecek.