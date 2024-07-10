Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında!
Binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi, buna bağlı mağaralar, yer altı tünelleri ve tarihi evlerden oluşan kalıntıların restorasyonuyla, Kapadokya’nın en özgün dönüşüm projesi olarak nitelendirilen Argos in Cappadocia, dünya çapında saygın seyahat ve lifestyle yayını Travel + Leisure'ın düzenlediği World’s Best Awards ödüllerinde “Europe’s 30 Best” listesinde resort kategorisinde Türkiye'den sıralamaya giren tek otel ünvanıyla Avrupa’nın en iyi 2. oteli seçilerken, “World's Best Awards 2024” listesinde ise globalde 12. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
Argos in Cappadocia, Kapadokya'nın büyüleyici manzarası eşliğinde tarih ve modernizmi bir araya getirerek misafirlerine sıra dışı bir konaklama deneyimi sunuyor.