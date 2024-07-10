Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında!

Binlerce yıllık bir manastır yerleşkesi, buna bağlı mağaralar, yer altı tünelleri ve tarihi evlerden oluşan kalıntıların restorasyonuyla, Kapadokya’nın en özgün dönüşüm projesi olarak nitelendirilen Argos in Cappadocia, dünya çapında saygın seyahat ve lifestyle yayını Travel + Leisure'ın düzenlediği World’s Best Awards ödüllerinde “Europe’s 30 Best” listesinde resort kategorisinde Türkiye'den sıralamaya giren tek otel ünvanıyla Avrupa’nın en iyi 2. oteli seçilerken, “World's Best Awards 2024” listesinde ise globalde 12. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 1

Argos in Cappadocia, Kapadokya'nın büyüleyici manzarası eşliğinde tarih ve modernizmi bir araya getirerek misafirlerine sıra dışı bir konaklama deneyimi sunuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 2

Dünyanın dört bir yanından gelen okuyucu oylarıyla belirlenen ödüllerde, Argos in Cappadocia "World's 100 Best" listesinde 99.09 puanla 12. sırada, "Europe's 30 Best" listesinde ise 2. sırada yer aldı.

Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 3

Bu değerlendirme, Argos in Cappadocia'nın benzersiz konumu, eşsiz hizmet kalitesi ve misafirlerine sunduğu unutulmaz deneyimlerin bir yansıması olarak misafir memnuniyetini tescilledi.

Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 4

Argos in Cappadocia adına açıklama yapan D-Resorts Direktörü; Demet Gürer Gönenli, "Travel + Leisure okuyucuları tarafından böyle bir onura layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. Misafirlerimizin beklentilerini aşma hedefiyle çalışan ekibimizin özverisi ve Kapadokya'nın büyüleyici güzelliklerinin bu ödüllerde önemli bir rol oynadığına inanıyoruz," dedi.

Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 5

Argos in Cappadocia, misafirlerine sunduğu lüks ve konforlu konaklama deneyimi ile uluslararası arenada da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 6
Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 7
Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 8
Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 9
Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 10
Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 11
Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 12
Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında! - 13
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