Argos in Cappadocia: Dünyanın ve Avrupa'nın En İyi Otelleri Arasında!

Argos in Cappadocia adına açıklama yapan D-Resorts Direktörü; Demet Gürer Gönenli, "Travel + Leisure okuyucuları tarafından böyle bir onura layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. Misafirlerimizin beklentilerini aşma hedefiyle çalışan ekibimizin özverisi ve Kapadokya'nın büyüleyici güzelliklerinin bu ödüllerde önemli bir rol oynadığına inanıyoruz," dedi.