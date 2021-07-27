Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ani sel, heyelan ve taşkın uyarılarında bulunduğu Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Rize ve Artvin’de yeniden yağış etkili oldu. Yağışın etkisiyle Arhavi'de iki mahalleyi su bastı. Bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Rize Fındıklı'da, Artvin Arhavi ve Hopa'da 100 kilogramın altında bir yağış oldu. Bu bizim afet olarak nitelendirebileceğimiz bir yağış değil" bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı - DHA 27.07.2021 - 20:46 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 20:53

Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 1

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bazı iller için Meteoroloji ile AFAD'dan sel ve heyelan uyarısı gelmişti.

Bunun üzerine bölge illeri Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur öncesi halk, cami hoparlörlerinden uyarıldı. 

Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 2
Anonsta, bölge halkının dere yataklarından uzak durması, heyelan tehlikesi altında bulunan evlerdekilerin yerlerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.
Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 3
Ani sel, heyelan ve su taşkını uyarılarında bulunulan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Rize ve Artvin’de beklenen yağış bu sabah başladı.
Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 4

ARHAVİ'DE İKİ MAHALLEYİ SU BASTI

Yer yer sağanak olarak devam eden yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu. 

Artvin'in Arhavi ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı.

Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 5
İlçede devam eden yağışın ardından derenin debisinin yükselmesi sonucu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinin büyük bölümünde cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 6
Mahallelerdeki bazı binaların giriş katlarına da su doldu. Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 7

Giderek etkisi artan yağışlara ilişkin kentlerde valilikler bünyesinde de yeni kriz merkezleri oluşturularak, tedbir ve önlemler üst düzeye çekildi. 

Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 8

"AFET OLARAK NİTELENDİREBİLECEĞİMİZ BİR YAĞIŞ DEĞİL"

Sel bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceledi, yetkilerden bilgi aldı.

Artvin ve Rize'de metrekareye 100 kilogramın altında bir yağış düştüğünü aktaran ve ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Soylu, "Dün itibarıyla, bugün ve yarın için bir yağış uyarısı meteorolojiden gelmişti. Bugün Rize Fındıklı'da, Artvin Arhavi ve Hopa'da 100 kilogramın altında bir yağış oldu. Bu bizim afet olarak nitelendirebileceğimiz bir yağış değil" dedi.

Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 9
Sahada 444 araç ve 1500 personelin çalıştığını kaydeden Bakan Soylu, "Burada hem sağlıklı, aynı zamanda güvenilir, şehrin peyzajına da katkı sağlayacak bir güzelliği oluşturan Güneysu'da yaptığımız bir proje gibi burada bir proje yapılacak. Burada şu andan 444 araç çalışıyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş tüm kurumlarımızla birlikte bunun yanı sıra 1500 personel görev yapıyor. Hangi evleri su basmışsa oralarda su seviyeleri düşürülüyor" diye konuştu.
Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 10

"ARHAVİ’NİN TEMİZLİĞİ YÜZDE 95 ORANINDA BİTTİ"

Arama-kurtarma çalışmalarının hem Murgul’da hem Rize’de devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Kaybolan 3 vatandaşımız vardı. Arhavi’nin temizliği yüzde 95 oranında bitti. Esnafımızın, işletmelerin zararları, araç hasarları, eşya zararları çevresinde Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla belli bir seviyeye geldi. Bundan sonraki tedbirler için de değerlendirmeler yapıldı. Mesela kapalı derelerin açılması da bu değerlendirmelerden biridir. Devlet, tedbir alacak, vatandaşlarımız da tedbirli ve temkinli olacak."

Arhavi'de iki mahalleyi su bastı - 11

"85 MİLYONLUK BİR HASAR GERÇEKLEŞTİ"

Bakan Soylu, "Sosyal medyada ‘çok büyük bir sel oldu’ deniliyor. Evet, bir dere taştı ama ana dere değil, bir ara dere taştı. Onunla ilgili de ekiplerimiz akan yerleri kestiler, şimdi de pompalarla beraber temizlikleri yapıyorlar" dedi.

Eşya hasarlarının yaklaşık yüzde 70'inin vatandaşlarına hesaplarına yatırıldığı bilgisini de veren Soylu, "Şu ana kadar toplam burada eşya, iş yeri ve araç noktasında 85 milyonluk bir hasar gerçekleşti. Alt yapı, üst yapı hasarları bunun içinde yok. 2 hane gitti, onlarla ilgili de gerekli görüşmeler yapıldı ve mağduriyetleri çok yakında giderilecek" açıklamasında bulundu.

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AFAD'tan Artvin'deki son durumla ilgili yapılan açıklamada, "Artvin'de bugün meydana gelen kuvvetli yağışlar sonucunda oluşan su baskınlarına, AFAD koordinasyonunda hızlı bir şekilde müdahale edildi. Çalışmalar sırasında, vatandaşlarımız için tehlike oluşturan bir pazar yeri de kontrollü bir şekilde yıkıldı" denildi.
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VALİ ÇEBER: RİSKLİ 112 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Rize Valisi Kemal Çeber, başkanlık ettiği kriz merkezinde açıklamalarda bulundu, riskli 112 haneyi tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyurdu. 

Çeber, bölge için 48 saat sürecek yağış olduğunu belirterek, “Yaklaşık 10 gündür hemen hemen her gün afetle selle mücadele ediyoruz. 10 günlük periyodun arkasında aslında ilk biz afetin bütün acil müdahalelerini 2-3 gün içinde bitirdik. Çok riskli olduğunu değerlendirdiğimiz tüm ilçelerdeki yoğun yağışın vuracağı yerlerdeki 164 haneden 112 haneyi tahliye ettik” diye konuştu. 

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PAK TİMLERİNDEN İLK GÖREV ARTVİN’DE

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan, Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk saha görevine Artvin’de başladı.
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1 şube müdürü, 3 komiser yardımcısı ve 45 polis memurundan oluşan ekip, Murgul ilçesindeki selde kaybolan Serdar Yiğit'i arama çalışmalarına destek verdi.
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PAK ekiplerinin yanı sıra Artvin, Elazığ, Bursa, İzmir'e bağlı su altı grup amirliklerinden görev bölgesinde 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 2 komiser yardımcısı, 19 polis memuru da arama çalışmalarına dahil oldu.
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Ekipler ve timler, sabah saatlerinde Murgul Baraj Göleti ile çevredeki su yatakları ve dere kenarlarında AFAD koordinesinde kayıp Yiğit aranıyor.
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