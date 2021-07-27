Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

Anadolu Ajansı - DHA 27.07.2021 - 20:46 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 20:53
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bazı iller için Meteoroloji ile AFAD'dan sel ve heyelan uyarısı gelmişti.
Bunun üzerine bölge illeri Ordu, Rize, Giresun, Artvin ve Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur öncesi halk, cami hoparlörlerinden uyarıldı.
Yer yer sağanak olarak devam eden yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu.
Artvin'in Arhavi ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından iki mahalleyi su bastı.
Giderek etkisi artan yağışlara ilişkin kentlerde valilikler bünyesinde de yeni kriz merkezleri oluşturularak, tedbir ve önlemler üst düzeye çekildi.
Sel bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceledi, yetkilerden bilgi aldı.
Artvin ve Rize'de metrekareye 100 kilogramın altında bir yağış düştüğünü aktaran ve ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Soylu, "Dün itibarıyla, bugün ve yarın için bir yağış uyarısı meteorolojiden gelmişti. Bugün Rize Fındıklı'da, Artvin Arhavi ve Hopa'da 100 kilogramın altında bir yağış oldu. Bu bizim afet olarak nitelendirebileceğimiz bir yağış değil" dedi.
Arama-kurtarma çalışmalarının hem Murgul’da hem Rize’de devam ettiğini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Kaybolan 3 vatandaşımız vardı. Arhavi’nin temizliği yüzde 95 oranında bitti. Esnafımızın, işletmelerin zararları, araç hasarları, eşya zararları çevresinde Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla belli bir seviyeye geldi. Bundan sonraki tedbirler için de değerlendirmeler yapıldı. Mesela kapalı derelerin açılması da bu değerlendirmelerden biridir. Devlet, tedbir alacak, vatandaşlarımız da tedbirli ve temkinli olacak."
Bakan Soylu, "Sosyal medyada ‘çok büyük bir sel oldu’ deniliyor. Evet, bir dere taştı ama ana dere değil, bir ara dere taştı. Onunla ilgili de ekiplerimiz akan yerleri kestiler, şimdi de pompalarla beraber temizlikleri yapıyorlar" dedi.
Eşya hasarlarının yaklaşık yüzde 70'inin vatandaşlarına hesaplarına yatırıldığı bilgisini de veren Soylu, "Şu ana kadar toplam burada eşya, iş yeri ve araç noktasında 85 milyonluk bir hasar gerçekleşti. Alt yapı, üst yapı hasarları bunun içinde yok. 2 hane gitti, onlarla ilgili de gerekli görüşmeler yapıldı ve mağduriyetleri çok yakında giderilecek" açıklamasında bulundu.
Rize Valisi Kemal Çeber, başkanlık ettiği kriz merkezinde açıklamalarda bulundu, riskli 112 haneyi tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyurdu.
Çeber, bölge için 48 saat sürecek yağış olduğunu belirterek, “Yaklaşık 10 gündür hemen hemen her gün afetle selle mücadele ediyoruz. 10 günlük periyodun arkasında aslında ilk biz afetin bütün acil müdahalelerini 2-3 gün içinde bitirdik. Çok riskli olduğunu değerlendirdiğimiz tüm ilçelerdeki yoğun yağışın vuracağı yerlerdeki 164 haneden 112 haneyi tahliye ettik” diye konuştu.