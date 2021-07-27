Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

"85 MİLYONLUK BİR HASAR GERÇEKLEŞTİ"

Bakan Soylu, "Sosyal medyada ‘çok büyük bir sel oldu’ deniliyor. Evet, bir dere taştı ama ana dere değil, bir ara dere taştı. Onunla ilgili de ekiplerimiz akan yerleri kestiler, şimdi de pompalarla beraber temizlikleri yapıyorlar" dedi.

Eşya hasarlarının yaklaşık yüzde 70'inin vatandaşlarına hesaplarına yatırıldığı bilgisini de veren Soylu, "Şu ana kadar toplam burada eşya, iş yeri ve araç noktasında 85 milyonluk bir hasar gerçekleşti. Alt yapı, üst yapı hasarları bunun içinde yok. 2 hane gitti, onlarla ilgili de gerekli görüşmeler yapıldı ve mağduriyetleri çok yakında giderilecek" açıklamasında bulundu.