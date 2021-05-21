Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı

Kestane ağaçları ve bal üreticileri için büyük tehlike oluşturan gal arısının yeni adresi Düzce oldu. Halk arasında 'Katil arı' olarak bilinen gal arısı için önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

İHA 21.05.2021 - 11:09

Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı - 1
Kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısı, Türkiye'de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıktı.
Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı - 2
Gal arısının yeni adresi ise Düzce oldu. Düzce’de arı yetiştiriciliği yapan Rahman Kangal, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısının gelecek yıllarda daha büyük tehlike olacağını kestane ve bal üretiminde sıkıntılar yaşanacağını söyledi.
Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı - 3
Ana vatanı Çin olan, Türkiye’de ilk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı için önlem alınmazsa kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı - 4
Önümüzdeki yıllarda ‘katil arının’ daha büyük tehlikeler doğuracağına değinen Kangal, "Gal arısı kestane çiçeğinin açmasını engelleyen bir arı türü. Bu Düzce için çok büyük tehlike.
Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı - 5
Şu anda ve önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek. Biz bal alamayacağız, vatandaşta kestane alamayacak" dedi.
Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı - 6

ÇİÇEK OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Gal arısının çiçek oluşumunu engellediğini belirten Rahman Kangal, "Gal arısı çiçek oluşumunu engelliyor. Tabii çiçek olmadığı için meyve de olmayacak, bal da olmayacak. Gal arısı çiçek açmasını engelliyor ve meyve olmasını da engelliyor. Bu yüzden hem kestane, hem bal akımını durduruyor" diye konuştu.
Kangal, gal arısının oluşturduğu tehlikelerin önüne geçmek için İl Tarım Müdürlüğünün önlem alması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı - 7
Rahman Kangal'ın arı bahçesinden kareler...
Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı - 8
Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı - 9
Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı - 10
Arı üreticileri için yeni tehlike: Katil gal arısı - 11

"BİZ BAL, VATANDAŞ KESTANE ALAMAYACAK"

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