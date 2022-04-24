UNESCO'nun gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil ettiği Türkiye'deki ilk kent Gaziantep'te üretilen ve coğrafi işaret alan 'zahter balı' için arı yetiştiricileri çalışmalarını sürdürüyor. Arıcılar bu yıl 250 ton zahter balı üretimi hedefliyor. Gaziantep'te yeni sezonda 'zahter balı' üretimi için kovan temizliği, suni oğul yöntemiyle arı sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapan üreticilerin, doğaya saldığı işçi arıların çalışmasıyla temmuz ayında bal hasadı gerçekleştirilecek. Kentin yüksek kesimlerinde yetişen zahter bitkisinin özünden beslenen arıların ürettiği ve kentte yaklaşık bir asırdır yetiştiriciliğinin yapıldığı zahter balına talep, balın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesiyle arttı. Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, Gaziantep'te arıların hastalık ve zararlılarla mücadele döneminin başladığını söyledi. Gaziantep'in en önemli bal türünün zahter balı olduğunu ve bu ürünün coğrafi işaret aldığını anlatan Koca, dört ülkeye ihraç edilen balın temmuz ayında hasadının yapılacağını söyledi. Bu yıl 500 ton bal üretimi hedeflediklerini ve bunun 250 tonunun zahter balı olmasının beklendiğini belirten Koca, şunları söyledi:\n"Arıcılarımız, önümüzdeki yaylım ve dönemde yeni arı ve kovan üretimleri için çalışıyor. Hava şartları düzelir ve beklenilen yağışlarda oluşursa 500 ton bal üretim tahminimiz var. Bunun yaklaşık yarısı zahter balı. Zahter balının aroması farklı olduğu için aynı zamanda ihracat ürünüdür." Koca, Gaziantep'ten bazı ülkelere zahter balı ihraç edildiğini, balın üretiminde çok daha büyük mesafeler katedeceklerini söyleyerek, "Zahter balına ilgi çok büyük. Mor renkli kekiğin kokusu ve zahterin kokusu bala yansıyor. Farklı illere çok talep alıyoruz" dedi. Öte yandan, üreticiler de çalışmalarını devam ettirdiklerini ve bu yılın yağışlı geçmesinden dolayı bal üretiminde yüksek rekolte beklediklerini söyledi. İŞTE COĞRAFİ İŞARET ALAN 'ZAHTER BALI' VE ARICILARIN ÇALIŞMALARINDAN YANSIYANLAR...