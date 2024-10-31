Arif Güran tutuklu ailesine sahip çıktı, Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: "Kekeme diye dalga geçtim, inadına yaptı"

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, tutuklu olan ailesini savunurken tekrardan diğer tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. Soruşturmada itirafçı olarak yer alan Nevzat Bahtiyar ile daha önce kekeme olduğu için dalga geçtiğini dile getiren Arif Güran, aralarında araba ticareti konusunda anlaşmazlık olduğunu da öne sürdü. Güran, Bahtiyar'ın intikam almak için kızı Narin'i öldürdüğünü iddia etti.

Arif Güran tutuklu ailesine sahip çıktı, Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: "Kekeme diye dalga geçtim, inadına yaptı" - 1

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arif Güran tutuklu ailesine sahip çıktı, Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: "Kekeme diye dalga geçtim, inadına yaptı" - 2

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame sonrası baba Arif Güran ilk kez açıklamalarda bulıundu.

Arif Güran tutuklu ailesine sahip çıktı, Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: "Kekeme diye dalga geçtim, inadına yaptı" - 3

"İFTİRA ATIYOR"

Katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne süren baba Güran, tutuklu bulunan aile üyelerini savundu.

Aile üyelerinin 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacağı duruşma öncesi sessizliğini bozan baba Güran, “İftira atıyor. Bir katilin lafını dinleyerek bir anne cezaevinde. Bir ağabey, bir amca cezaevinde. Delili, tespiti varsa durdursun. Ona bir şey demiyorum. Gözümde benim ailemdir, devletin gözünde şüpheli ise cezaevindedir." ifadelerini kullandı.

Arif Güran tutuklu ailesine sahip çıktı, Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: "Kekeme diye dalga geçtim, inadına yaptı" - 4

ARABA TİCARETİ KONUSUNDA HUSUMET

Güran, HTS kameralarının güvenilir olmasını savunurken Bahtiyar ile aralarında husumet olduğunu da dile getirdi. cinayet olmadan önce araba ticareti konusunda aralarında tartışma çıktığını dile getiren baba Güran, tartışma sırasında Bahtiyar'ın kekelediğini, kendisinin de dalga geçtiğini ifade etti.

Arif Güran tutuklu ailesine sahip çıktı, Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: "Kekeme diye dalga geçtim, inadına yaptı" - 5

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDIĞI İÇİN ŞÜPHELENMEMİŞ

Bu durum sonrası ise Bahtiyar'ın inadına bu olaya karıştığını iddia eden Salim Güran, arama çalışmaları sırasında sanıktan şüphelenmediğini dile getirdi. Nevzat, "Çünkü niye şüphelenmedim? Adam her gün arama çalışmasına katılıyor, her akşam camiye geliyor, yanımda oturuyor, çay içiyor, namaz kılıyor. İnsanın cesareti varsa... Kızımı götürmüş derede saklamış, o kadar cesaretli bir insan ve gelip yanımda oturdu. Bunu niye yapmasın?" diye konuştu.

Arif Güran tutuklu ailesine sahip çıktı, Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: "Kekeme diye dalga geçtim, inadına yaptı" - 6

DURUŞMAYA SAYILI GÜNLER KALDI

Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.

DAHA FAZLA GÖSTER