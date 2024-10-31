Arif Güran tutuklu ailesine sahip çıktı, Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: "Kekeme diye dalga geçtim, inadına yaptı"

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDIĞI İÇİN ŞÜPHELENMEMİŞ

Bu durum sonrası ise Bahtiyar'ın inadına bu olaya karıştığını iddia eden Salim Güran, arama çalışmaları sırasında sanıktan şüphelenmediğini dile getirdi. Nevzat, "Çünkü niye şüphelenmedim? Adam her gün arama çalışmasına katılıyor, her akşam camiye geliyor, yanımda oturuyor, çay içiyor, namaz kılıyor. İnsanın cesareti varsa... Kızımı götürmüş derede saklamış, o kadar cesaretli bir insan ve gelip yanımda oturdu. Bunu niye yapmasın?" diye konuştu.