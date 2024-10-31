Arif Güran tutuklu ailesine sahip çıktı, Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: "Kekeme diye dalga geçtim, inadına yaptı"
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran, tutuklu olan ailesini savunurken tekrardan diğer tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti. Soruşturmada itirafçı olarak yer alan Nevzat Bahtiyar ile daha önce kekeme olduğu için dalga geçtiğini dile getiren Arif Güran, aralarında araba ticareti konusunda anlaşmazlık olduğunu da öne sürdü. Güran, Bahtiyar'ın intikam almak için kızı Narin'i öldürdüğünü iddia etti.
Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı.