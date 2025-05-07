Arif Kocabıyık kimdir, tutuklandı mı? Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı?
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanına yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. YouTube’de yaptığı röportajlarla sıkça gündem olan Arif Kocabıyık 2023 yılında milletvekili adayı olmuştu. Peki Arif Kocabıyık kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, kariyeri…
Özellikle seçim döneminde yaptığı röportajlarla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Lise eğitiminin ardından fotoğrafçılık, güvenlik görevlisi gibi çeşitli meslekler yapan Arif Kocabıyık, medya sektörüne ise yerel bir gazetenin kurucusu olarak başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinde röportajlar yapan Kocabıyık kısa sürede sosyal medyada 500 binin üzerinde takipçiye ulaştı. İşte, Arif Kocabıyık’ın hayatı…