Arif Kocabıyık kimdir, tutuklandı mı? Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı?

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanına yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. YouTube’de yaptığı röportajlarla sıkça gündem olan Arif Kocabıyık 2023 yılında milletvekili adayı olmuştu. Peki Arif Kocabıyık kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, kariyeri…

Arif Kocabıyık kimdir, tutuklandı mı? Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı? - 1

Özellikle seçim döneminde yaptığı röportajlarla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı. Lise eğitiminin ardından fotoğrafçılık, güvenlik görevlisi gibi çeşitli meslekler yapan Arif Kocabıyık, medya sektörüne ise yerel bir gazetenin kurucusu olarak başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinde röportajlar yapan Kocabıyık kısa sürede sosyal medyada 500 binin üzerinde takipçiye ulaştı. İşte, Arif Kocabıyık’ın hayatı…

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Arif Kocabıyık kimdir, tutuklandı mı? Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı? - 2

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

1983 Elmalı doğumlu olan Arif Kocabıyık, Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık geçmişinde düğün fotoğrafcısı olarak çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına başladı.

Başarılı olmamış bu projesinin ardının 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adlı Youtube kanalını açtı. Yayın hayatına 2018 seçimleri ile başlayan kanal, 2019 Türkiye yerel seçimleri ile birlikte popülarite elde etmiştir. Kanalda Türkiye gündemi ve seçimler hakkında röportajlar yapılmaktadır. Arif Kocabıyık yayın sürecini anlatan "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap yazmıştır.

Arif Kocabıyık kimdir, tutuklandı mı? Arif Kocabıyık neden gözaltına alındı? - 3

18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti'den Antalya Milletvekili aday adaylığını duyurmuştur. 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir ancak milletvekili seçilememiştir.

7 Mayıs 2025’te Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır.

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