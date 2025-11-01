Arılı köyü ziyaretçi akınına uğruyor: Mimarisiyle ön plana çıkıyor
Artvin'de en fazla tescilli yapının bir arada bulunduğu Arhavi ilçesine bağlı Arılı köyü, kestane ağacı kullanılarak göz dolma tekniği ile inşa edilen geleneksel mimarisiyle öne çıkıyor.
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca 2013'te tescillenen 15 ev ile birer cami ve çeşme, köye yerli ve yabancı ziyaretçi çekiyor.
Artvin Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, AA muhabirine, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Arılı köyünün, geleneksel mimariyle inşa edilmiş tescilli tarihi konutlarıyla ön plana çıktığını söyledi.
Aytekin, tescillenen yapıların, dönemin teknik ve iklim koşullarına uygun şekilde inşa edildiğini belirterek, "15 tescilli binamız var burada. Aynı zamanda bir camimiz, bir de çeşmemiz bulunuyor." dedi.