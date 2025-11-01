Arılı köyü ziyaretçi akınına uğruyor: Mimarisiyle ön plana çıkıyor

Arılı köyünü gezmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Gülden Abacı, köyde geçirdikleri zamanın unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.



Büyükşehirlerde gökyüzünü bu kadar net görebilmenin, temiz havayı hissedebilmenin mümkün olmadığını dile getiren Abacı, şöyle devam etti:



"Burada yeşilin her tonunu gördük. Arabasız, yürüyerek doğayı keşfetmek çok keyifliydi. Bizi sıcak bir masa, güler yüzlü insanlar karşıladı. Restoranda değil de bir komşunun evine gitmiş gibi hissettik. Uzun zamandır birçok insanın hasret kaldığı o sıcak masayı, sobanın sesini, üstündeki çayın kaynayışını hissettik. Yemekler, tereyağının kokusu, evlerin yapısı, hepsi çok etkileyiciydi. Yıllar önce bu kadar düşünülmüş bir mimariyle karşılaşmak bizi hayrete düşürdü. Herkesin bu doğayı, bu sıcak ortamı yaşamasını tavsiye ediyorum."





Turist rehberi Osman Çamkerten de Arılı köyünün hem mimari hem de kültürel açıdan özel bir yer olduğunu belirtti.



Genellikle tarihi, kültürü ve doğal dokusu güçlü yerlere turlar düzenlediğini, Arılı'nın da bu yerlerden olduğunu anlatan Çamkerten, şunları kaydetti:



"Arılı köyünün şöyle bir özelliği var, evlerinin mimarisi çok düzenli, eski ve güzel. Görüntüsü ve hikayesi de güzel. Ayrıca buradaki insanların yaptıkları yemekler çok lezzetli. Çay bahçelerinin arasındaki bir dolma taş evinde yemek yiyoruz. Dışarıdan Karadeniz'e gelen insanların mutlaka bu mimariyi, bu kültürü, bu tarihi görmeleri gerekiyor."