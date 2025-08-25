Arin Gölü kurudu: Büyük su sıkıntısı yaşanıyor

Türkiye'nin 3. yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan gölde yağışların yetersizliği ve mevsimin kurak geçmesi ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle kıyı bölgelerinde yaklaşık 5 kilometre çekilme yaşandı. Hayvanlarının su ihtiyacını karşılamakta zorlanan köylüler, çareyi sondaj vurarak yer altı sularına ulaşmakta buldu. Ancak bu da köylüler için ek bir maliyet ve zorluk anlamına geliyor.