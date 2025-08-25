Arin Gölü kurudu: Büyük su sıkıntısı yaşanıyor
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde yaşanan su kaybı, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Göldeki çekilme nedeniyle özellikle hayvancılıkla uğraşan köylüler, büyük bir su sıkıntısı yaşamaya başladı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "kuş cenneti" olarak adlandırılan Arin Gölü, son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle küçülmeye başladı.
Bitlis'in önemli sulak alanlardan biri olan ve birçok türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan 15 kilometrekare büyüklüğündeki Arin Gölü yaşanan iklimsel değişimlerden olumsuz etkileniyor.