Arızalanan aracı itenlere otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda arızalanan aracı yol kenarına almak için iten kişilere arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı.
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1Kaza saat 01.30 sıralarında, D-100 Karayolu Gebze Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil arızalandı.
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2Bunun üzerine Suriyeli oldukları öğrenilen 4 kişiden 3'ü araçtan inerek otomobili güvenli bir yere çekmek için itmeye başladı.
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3Bu sırada arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aracı iten kişilere çarptı.
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4Kazada iki aracın arasında sıkışan 18 yaşındaki Mustafa Hüseyin Nevvaf olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilin çarptığı araçta bulunan bir kadın ve aracı iten 2 kişi ile araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
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5İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan kadını çıkardı.
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6112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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7Kaza nedeniyle D-100 Ankara yönüne ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Hüseyin Nevvaf'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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