Arkadaş kurşunu sonu oldu: Genç Duru’ya gözyaşları içinde veda

Edirne’de okul bahçesinde arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Duru Pakarda, gözyaşları içinde toprağa verildi. Duru’nun cinayet şüphelisi K.C.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arkadaş kurşunu sonu oldu: Genç Duru’ya gözyaşları içinde veda - 1

Edirne’de arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ölen Duru, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi’ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi.

Okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A, yanında getirdiği tabancayı çıkardı.

K.C.A, tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arkadaş kurşunu sonu oldu: Genç Duru’ya gözyaşları içinde veda - 2

Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda’nın göğsüne isabet etti.

Pakarda kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Duru Pakarda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Duru’nun ortaokulu bitirdiği ve bu yıl lisede eğitimine devam edeceği öğrenildi.

Polis, lise öğrencisi K.C.A’yı gözaltına alırken, olay yerinde bulunanların da ifadesine başvurdu.

Arkadaş kurşunu sonu oldu: Genç Duru’ya gözyaşları içinde veda - 3

Duru Pakarda için bugün Talatpaşa Mahallesi’ndeki Hasan Sezai Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Namaza Pakarda’nın okul arkadaşlarıyla yakınları katıldı.

Arkadaş kurşunu sonu oldu: Genç Duru’ya gözyaşları içinde veda - 4

Duru’nun arkadaşları cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazede Duru’nun babası Cem Pakarda ise ayakta durmakta zorlandı.

Arkadaş kurşunu sonu oldu: Genç Duru’ya gözyaşları içinde veda - 5

Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Duru Pakarda, Karaağaç Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Arkadaş kurşunu sonu oldu: Genç Duru’ya gözyaşları içinde veda - 6

Şüpheli K.C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Arkadaş kurşunu sonu oldu: Genç Duru’ya gözyaşları içinde veda - 7
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