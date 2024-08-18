Arkadaş kurşunu sonu oldu: Genç Duru’ya gözyaşları içinde veda
Edirne’de okul bahçesinde arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Duru Pakarda, gözyaşları içinde toprağa verildi. Duru’nun cinayet şüphelisi K.C.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne’de arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla ölen Duru, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi’ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi.
Okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A, yanında getirdiği tabancayı çıkardı.
K.C.A, tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı.