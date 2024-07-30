Arkadaşı gezmeyi reddetti, kamyoneti ateşe verdi

Samsun’un Atakum ilçesinde E.T isimli kişi, kendisini gezdirmesini istediği arkadaşından olumsuz yanıt alınca, arkadaşının annesine ait kamyoneti ateşe verdi. Kamyonetteki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, E.T. polis tarafından gözaltına alındı.

Arkadaşı gezmeyi reddetti, kamyoneti ateşe verdi - 1

Samsun’da bir kişi, kendisini gezdirmeyi reddeden arkadaşının annesine ait kamyoneti yaktı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi.

İçki içen E.T, arkadaşı Ö.T’yi arayıp, kendisini gezdirmesini istedi.

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Arkadaşı gezmeyi reddetti, kamyoneti ateşe verdi - 2

Ö.T. saatin geç olduğunu belirtip, arkadaşının talebini geri çevirdi.

Bunun üzerine E.T, arkadaşının annesinin üzerine kayıtlı 55 AFJ 703 plakalı kamyonetinin camını kırıp, ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arkadaşı gezmeyi reddetti, kamyoneti ateşe verdi - 3

İtfaiye, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

E.T. ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.
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