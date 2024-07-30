Arkadaşı gezmeyi reddetti, kamyoneti ateşe verdi
Samsun’un Atakum ilçesinde E.T isimli kişi, kendisini gezdirmesini istediği arkadaşından olumsuz yanıt alınca, arkadaşının annesine ait kamyoneti ateşe verdi. Kamyonetteki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, E.T. polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun’da bir kişi, kendisini gezdirmeyi reddeden arkadaşının annesine ait kamyoneti yaktı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi.İçki içen E.T, arkadaşı Ö.T’yi arayıp, kendisini gezdirmesini istedi.