Arkadaşı gözleri önünde donarak hayatını kaybeden çoban o anları anlattı

Bölgede ikamet eden arkadaşları Bilal İnci tarafından 5 saat sonra çevredeki bir bağ evine götürüldüklerini daha sonrası ise olay yerine ulaşan iş makinesi yardımıyla kurtarıldıklarını ifade eden Akbulut, yaklaşık 130 küçükbaş hayvanının ise donarak telef olduğunu söyledi.

Akbulut, hayatta kaldıkları için mutlu olduklarını da belirterek, "Allah bizleri çocuklarımıza bağışladı" diye konuştu.