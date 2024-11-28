Arkadaşı gözleri önünde donarak hayatını kaybeden çoban o anları anlattı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 arkadaşı ile birlikte bölgede mahsur kalan çoban, yaşadığı o anları anlattı. Arkadaşının gözleri önünde donarak hayatını kaybettiğini belirten Şahin Akbulut, "Allah bizleri çocuklarımıza bağışladı" dedi.
24 Kasım Pazar günü Malatya'nın Hekimhan ilçesi Yukarıselimli Elmalı mezrasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 arkadaşı ile birlikte arazide mahsur kalan 41 yaşındaki çoban Şahin Akbulut, yaklaşık 5 saat sonra kurtarıldı.
Ekipler tarafından kurtarılan çobanlardan 41 yaşındaki Ramazan Değirmenci, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hastanede tedavisine devam edilen Şahin Akbulut ise yaşadığı o anları anlattı.