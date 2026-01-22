Arkadaşı "ticaretle uğraşıyorum" dedi, dolandırıcı çıktı. IBAN'ını verdi, hapse girdi

Yaşadıklarına rağmen lisans eğitimine devam edip bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olan Develi, hakkında arama kararı çıktığı için diplomasını almaya gidemediğini söyledi. Başından geçen süreçleri anlatan Develi, arkadaşının mağduriyetini gidermek adına yardımcı olduğu fakat arkadaşının dolandırıcı çıkmasıyla büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

“TERÖRİST DİYE EVDEN ALDIRIRIZ”

Hakkında çıkan arama kararıyla yakalandığı an tutuklanacağını belirten Develi, şüpheliler tarafından “Seni terörist diye evden aldırırız” şeklinde mesajlar alarak tehdit edildiğini söyledi ve devam etti:

“Üniversiteyi bitirdim, diplomamı alamıyorum. Hayatımı mahvettiler, işe giremiyorum. Hakkımda yakalama kararı var ve diplomayı almaya gidersem beni orada alırlar, gidemiyorum. Ben suçsuz yere cezaevine girdim. Yapmadığım halde cezasını ben çekiyorum. Kurban Bayramı'ndan önce 15 gün cezaevinde kaldım. Bunları ben çekiyorum, bunlara hiçbir şey olmuyor.”

Baba Ahmet Develi ise kızına ait olmayan bir suçtan dolayı hayatının karardığını ifade ederek, "Çaresiz durumdayız. Bu çocuğa yol gösterilsin, gençliğine yazık. Kızım suçsuz" dedi.