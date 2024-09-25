Arkadaşını çekiç ile katledip eğlence mekanına giden zanlı tutuklandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı arkadaşını çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak olayı yangın gibi göstermeye çalışıp eğlence mekanında yakalanan zanlı tutuklandı.
Ankara'da tartıştığı arkadaşı Ü.U'yu çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakıp olayı yangın gibi gösteren S.K., gittiği eğlence mekanında yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı S.K'nın (62) emniyetteki işlemleri tamamlandı.