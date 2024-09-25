Arkadaşını çekiç ile katledip eğlence mekanına giden zanlı tutuklandı

EĞLENİRKEN YAKALANDI

Önceki gün Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının ardından Ü.U'nun (65) cesedi bulunmuştu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede yalnız yaşayan Ü.U'nun başına darbe aldığı ve düşme süsü verilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

Çevredeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüpheli S.K'nin olaydan kısa bir süre önce evden çıktığını, polis ekiplerini yanıltmak amacıyla AŞTİ'ye gelerek bir süre burada seyahat edecek yolcu görüntüsü verdiğini tespit etmişti. Tartıştığı arkadaşını çekiçle başına vurarak öldürdüğü, daha sonra evi yakarak olayı yangın gibi göstermeye çalıştığı tespit edilen zanlı, takip sonucu bir eğlence mekanında eğlenirken yakalanmıştı.