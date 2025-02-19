Arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı, bir an olsun yanından ayırmıyor: Nereye gidersem hep peşimde

''BÖREKLERİMİZİ GÖTÜRÜYOR''

Oğlak, en çok zaman geçirdiği yerlerden biri olan kahvehanede ise müşterilerin kahvaltı keyfini bölmesiyle dikkat çekiyor. Kahvehanede oturan Gökmen Erol, "Bu çok fena bir şey. Her sabah burada sütle besleniyor. Biz burada işçiyiz, buna rağmen masalara atlıyor, böreklerimizi, poğaçalarımızı hepsini götürüyor" dedi.