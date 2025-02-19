Arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı, bir an olsun yanından ayırmıyor: Nereye gidersem hep peşimde

Tekirdağ'da çaycılık yapan Mahir Gök, sahiplendiği oğlağı bir an olsun yanından ayırmıyor. Sokak sokak çay servisine eşlik eden sevimli oğlak ilgi odağı oldu.

Arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı, bir an olsun yanından ayırmıyor: Nereye gidersem hep peşimde - 1

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çaycılık yapan Mahir Gök, arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı. Ancak kısa sürede oğlak ile Gök arasında kopmaz bir bağ oluştu.

Çay servisi yaparken bir an olsun sahibinin peşini bırakmayan oğlak, sokak aralarında, kahvehanelerde ve Bedesten'de Mahir Gök ile birlikte geziyor. Mahallede ilgi odağı haline gelen sevimli hayvan, vatandaşların da sevgisini kazandı.

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Arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı, bir an olsun yanından ayırmıyor: Nereye gidersem hep peşimde - 2

Oğlağın hikâyesini anlatan Mahir Gök, "Bunu bizim bir arkadaş almış, bakamayınca bana verdi. Sütle besleniyor, bazen de yem veriyorum. Çok sadık. Nereye gidersem hep peşimde'' ifadelerini kullandı.

Arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı, bir an olsun yanından ayırmıyor: Nereye gidersem hep peşimde - 3

''BÖREKLERİMİZİ GÖTÜRÜYOR''

Oğlak, en çok zaman geçirdiği yerlerden biri olan kahvehanede ise müşterilerin kahvaltı keyfini bölmesiyle dikkat çekiyor. Kahvehanede oturan Gökmen Erol, "Bu çok fena bir şey. Her sabah burada sütle besleniyor. Biz burada işçiyiz, buna rağmen masalara atlıyor, böreklerimizi, poğaçalarımızı hepsini götürüyor" dedi.

Arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı, bir an olsun yanından ayırmıyor: Nereye gidersem hep peşimde - 4

Mahallede oğlağı görenler sevmeden geçmiyor, fotoğraf çektirmek isteyenler sıraya giriyor.

Arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı, bir an olsun yanından ayırmıyor: Nereye gidersem hep peşimde - 5
Arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı, bir an olsun yanından ayırmıyor: Nereye gidersem hep peşimde - 6
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