Arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı, bir an olsun yanından ayırmıyor: Nereye gidersem hep peşimde
Tekirdağ'da çaycılık yapan Mahir Gök, sahiplendiği oğlağı bir an olsun yanından ayırmıyor. Sokak sokak çay servisine eşlik eden sevimli oğlak ilgi odağı oldu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çaycılık yapan Mahir Gök, arkadaşının bakamadığı oğlağa sahip çıktı. Ancak kısa sürede oğlak ile Gök arasında kopmaz bir bağ oluştu.
Çay servisi yaparken bir an olsun sahibinin peşini bırakmayan oğlak, sokak aralarında, kahvehanelerde ve Bedesten'de Mahir Gök ile birlikte geziyor. Mahallede ilgi odağı haline gelen sevimli hayvan, vatandaşların da sevgisini kazandı.