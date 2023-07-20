Arkadaşının ölümünden etkilendi, 12 yılda 188 hayat kurtardı

Trabzon'da yaşayan 45 yaşındaki Ahmet Cerrah, 12 yıl önce kamyonet ile Çoruh Nehri'ne düşen arkadaşının cansız bedenine 10 ay sonra ulaşılmasından etkilenip arama-kurtarma gönüllüsü oldu. Kendisini hayat kurtarmaya adayan Cerrah, aldığı eğitimler sonrası Sürmene Arama-Kurtarma Derneği'ni (SÜR-AK) kurdu. Bölgede boğulma, sel, heyelan, yangın gibi olayların yanı sıra deprem afetlerinde de yer alan Cerrah, bu zamana kadar 188 can kurtardı.

Arkadaşının ölümünden etkilendi, 12 yılda 188 hayat kurtardı - 1

Arkadaşının ölümününden etkilenen genç, kurduğu arama kurma derneğiyle 188 kişinin hayatını kurtardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arkadaşının ölümünden etkilendi, 12 yılda 188 hayat kurtardı - 2

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 22 Nisan 2011'de baraj inşaatından dönen görevli Jeofizik Mühendisi Hüseyin Dervişoğlu ile İnşaat Mühendisi Orhan Kemal Ulusoy'un (29) bulunduğu kamyonet, Çoruh Nehri'ne düştü.

Arkadaşının ölümünden etkilendi, 12 yılda 188 hayat kurtardı - 3

Kurtarma çalışmaları ile hurdaya dönen kamyonet sudan çıkarıldı ancak mühendislere ulaşılamadı.

Kazadan 10 ay sonra Dervişoğlu'nun cansız bedenine ulaşılırken, Ulusoy'a dair bir ize rastlanılamadı.

Arkadaşının ölümünden etkilendi, 12 yılda 188 hayat kurtardı - 4

Çocukluk arkadaşı Dervişoğlu'nun ölümü ile sarsılan, diğer kayıp mühendisinin ardından da Ahmet Cerrah, arama-kurtarma gönüllüsü olmaya karar verdi.

Sürmene ilçesinde kafeteryasını kapatıp kendisini hayat kurtarmaya adayan Cerrah, aldığı eğitimler sonrası düğün takılarını da bozdurarak Sürmene 

Arkadaşının ölümünden etkilendi, 12 yılda 188 hayat kurtardı - 5

Arama-Kurtarma Derneği'ni (SÜR-AK) kurdu. Dernek bünyesinde bölgede boğulma, sel, heyelan, yangın gibi olaylara koşan, deprem afetlerinde de bireysel olarak görev alan Cerrah, gönüllü arkadaşları ile bu zamana kadar 188 hayat kurtardı.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da 8 kişilik SÜR-AK gönüllüleri ile arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Cerrah, çöken 5 katlı binanın enkazından Eylül İklim Bali'yi (10) 29 saat sonra kurtarmayı da başardı.

Arkadaşının ölümünden etkilendi, 12 yılda 188 hayat kurtardı - 6

"VARIMI YOĞUMU SATTIM"

AFAD, Sahil Güvenlik gibi resmi kurumlarla iş birliği içerisinde sayısız görevlere katılan Cerrah, arama-kurtarma gönüllüsü olduğu olayı da anlattı.

Çocukluk arkadaşını kaybettiğini belirten Cerrah, "Araç çıkartılmıştı ama arkadaşım aracın içerisinde yoktu. 2 ay boyunca arkadaşımı nehirde aramak için çalışmalara katıldım. Kazadan 10 ay sonra arkadaşımın cesedi bulundu. Arkadaşımın ölümünden çok etkilendim ve arama-kurtarma gönüllüsü olmaya karar verdim. Esnaftım; dükkanımı kapattım. Varımı yoğumu, eşimin altınlarına varıncaya kadar satıp, derneği kurdum. Derneğe malzeme aldım. Yeri geldi kredi çektim. Olaylara müdahale etmek için cebimde param olmadı. Giderken yakıtımı veresiye yazdırıp, öyle gittim. Çok yardım severlerimiz de var. Onlar da bana yardımcı oldular. Eşimin çay yevmiyesini bile bu işe yatırdım." dedi.

Arkadaşının ölümünden etkilendi, 12 yılda 188 hayat kurtardı - 7

"GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

25 kişilik gönüllü ekibi ile çok aktif olduklarını belirten Cerrah, "Sadece insanları değil; aynı zamanda zor durumda olan, bölgede dereye düşen hayvanları bile kurtarmak için mücadele veriyoruz. Kayıp vakalara, doğada kaybolanlara, denizde boğulanlara, doğal afetlere müdahale ediyoruz. Zorda kalanların yardımına koşuyoruz. Çok aktifiz; gece-gündüz her yerde çalışıyoruz. Şu anda derneğimizde 3 milyona yakın malzememiz var. Bunlar hep kendi emeklerimizle, hayırseverlerin yardımları ile alındı. Botlarımız, aracımız ve arama-kurtarma köpeklerimiz var. Aynı zamanda arama-kurtarma köpekleri de yetiştirip, AFAD'a, belediyelere veriyorum" diye konuştu.

Arkadaşının ölümünden etkilendi, 12 yılda 188 hayat kurtardı - 8

"ALDIĞIM DUALAR BANA YETİYOR"

İşini severek yapmanın önemli olduğunu söyleyen Cerrah, "İnsanların bana 'deli' dediği anlar oldu. Ama insanları kurtarınca, aldığım dualar bana yetiyor. Bu günlere kadar geldik; çok şükür. Depremlerin ardından Adıyaman'a da gittik. Orada acıyı hissettik. İnsanın başına gelmeden, bazı şeyleri anlaması ne yazık ki; mümkün olmuyor. Bir insan kaybolduğu veya bir afet yaşandığı zaman; hiçbir şey yapmadan yatakta öylece yatmam mümkün olmuyor. Benim çocuğum olmuyor. Çocuğum olmadığı için ben o boşluğu da hayat kurtararak, doldurmaya çalışıyorum. Felaketlerde kaybolan kişileri, yabancı olarak aramıyoruz. Sanki benim annem, babam, kardeşim, hiç olmayan evladım gibi görüyorum" dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER