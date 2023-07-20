Arkadaşının ölümünden etkilendi, 12 yılda 188 hayat kurtardı
Trabzon'da yaşayan 45 yaşındaki Ahmet Cerrah, 12 yıl önce kamyonet ile Çoruh Nehri'ne düşen arkadaşının cansız bedenine 10 ay sonra ulaşılmasından etkilenip arama-kurtarma gönüllüsü oldu. Kendisini hayat kurtarmaya adayan Cerrah, aldığı eğitimler sonrası Sürmene Arama-Kurtarma Derneği'ni (SÜR-AK) kurdu. Bölgede boğulma, sel, heyelan, yangın gibi olayların yanı sıra deprem afetlerinde de yer alan Cerrah, bu zamana kadar 188 can kurtardı.
Arkadaşının ölümününden etkilenen genç, kurduğu arama kurma derneğiyle 188 kişinin hayatını kurtardı.