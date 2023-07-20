Arkadaşının ölümünden etkilendi, 12 yılda 188 hayat kurtardı

Arama-Kurtarma Derneği'ni (SÜR-AK) kurdu. Dernek bünyesinde bölgede boğulma, sel, heyelan, yangın gibi olaylara koşan, deprem afetlerinde de bireysel olarak görev alan Cerrah, gönüllü arkadaşları ile bu zamana kadar 188 hayat kurtardı.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman'da 8 kişilik SÜR-AK gönüllüleri ile arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Cerrah, çöken 5 katlı binanın enkazından Eylül İklim Bali'yi (10) 29 saat sonra kurtarmayı da başardı.