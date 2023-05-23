Arkadaşlık teklifini reddeden kadına kezzaplı saldırı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mesut Cebeci ilk ifadesinde, G.T. ile sevgili olduklarını iddia ederek, "Benden ayrılması gururumu incitti. Ben de sinirlerime hakim olamadım." dedi. Cebeci, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

G.T. ise hastanede alınan ifadesinde Mesut Cebeci'nin sadece iş arkadaşı olduğunu ve uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, daha önce de şikayette bulunduğunu, uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.