Buz keseceğiz. Bu akşam kuvvetli kar geliyor
26.12.2025 08:01
Son Güncelleme: 26.12.2025 08:08
NTV - Haber Merkezi
Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası bu akşamdan itibaren tüm yurdu donduracak. İstanbul'da sıcaklık 8 derece birden düşecek ve birçok il beyaz örtüyle kaplanacak. Yılbaşında da birçok ilde kar ihtimali yüksek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Rusya üzerinden gelen arktik soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak.
HAVA BUZ KESECEK
Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacak. Hafta sonu İstanbul 1, Ankara, Balıkesir ve Bursa -3 dereceleri görecek.
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış görülecek. Özellikle akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar görülecek.
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
MGM'nin 1 Ocak tahminine göre de yeni yılın ilk gününde İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor. Tahminlere göre İstanbul ve batı Marmara'nın yanı sıra iç ve doğu kesimler beyaza bürünecek, Karadeniz kıyıları ile güney illerinde ise sağanak yağış hakim olacak.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
MGM'nin yanı sıra İstanbul Valiliği de dondurucu soğuklara karşı uyardı. Buna göre İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Valiliğin açıklamasına göre İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Valilik, İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
MGM'nin tahminlerine göre bugün akşam saatlerinde yağışla birlikte şiddetli soğuklar başlayacak.
Yarından itibaren kar yağışı yurdun büyük kesiminde etkisini gösterecek.