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Arnavutköy Belediyesi hangi partide? Arnavutköy Belediye başkanı kimdir? Arnavutköy Belediye başkan adayları

Arnavutköy Belediyesi hangi partide? Arnavutköy Belediye Başkanı kimdir? Arnavutköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Arnavutköy Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Arnavutköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Arnavutköy yerel seçim sonuçları..

Arnavutköy Belediyesi hangi partide? Arnavutköy Belediye başkanı kimdir? Arnavutköy Belediye başkan adayları - 1

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Arnavutköy Belediyesini 79.454 alınan oy ve %57.73 oy oranı ile AK Parti adayı Ahmet Haşimi Baltacı  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %57.73
  • İyi Parti %19.17
  • HDP %13.75
  • SERKAN TEMÜR %3.13
  • Saadet Partisi %2.81
  • BBP %1.17
  • Diğer %2.25

TÜRKİYE HABERLERİ

Arnavutköy Belediyesi hangi partide? Arnavutköy Belediye başkanı kimdir? Arnavutköy Belediye başkan adayları - 2

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Arnavutköy Belediyesi Başkanı Ahmet Haşimi Baltacı Kimdir?

1965 yılında doğan A. Haşim Baltacı, Trabzon’un Çaykara İlçesindendir.

1969 yılından itibaren Arnavutköy’de ikamet etmekte olan A. Haşim Baltacı, ilkokulu Arnavutköy İlkokulu’nda, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümündeki kısmi eğitimin ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu.

Askerliğini 1991-92 yılları arasında, önce Ankara Polatlı Topçu Okulunda, ardından Hatay-Kırıkhan Endüstri Meslek Lisesi’nde Yedek Subay öğretmen olarak tamamladı.

Çeşitli konularda kurs ve seminerlere katılan A. Haşim Baltacı, iş hayatında; mühendislik, tekstil, gıda ve iletişim sektörlerinde işletme sahibi ve yönetici olarak çalıştı.

Birçok sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde yönetici ve Belde Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti’nin kurulmasıyla birlikte, Arnavutköy Kurucu Belde Başkanı olarak görev aldı.

28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Arnavutköy Belde Belediye Başkanlığı’na seçildi. 29 Mart 2009’da tekrar seçilerek ilçe olan Arnavutköy’ün ilk Belediye Başkanı oldu. 30 Mart 2014’de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde de tekrar Belediye Başkanı seçildi. Son yapılan 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden tekrardan aday olarak seçimi kazandı.

Daha sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler Bilim Dalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

A. Haşim Baltacı, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Arnavutköy Belediyesi hangi partide? Arnavutköy Belediye başkanı kimdir? Arnavutköy Belediye başkan adayları - 3

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA CANDAROĞLU
  • TEKİN ARAS
  • MUSTAFA KILIÇ
  • İSMAİL YAŞAR
  • KEREM BALA
  • RUHİ TUNCEL
  • CELAL HACIBAYRAMOĞLU
  • ABDURREZZAK İLBEYİ
  • DÜRDANE BULGAN
  • BURÇAK CENGİZ
  • SEMİH ERSÖZ
  • DURMUŞ KAYGUSUZ
  • CELALETTİN ÖZCAN
  • ŞÜKRÜ URAL
  • YUSUF RESULOĞLU
  • AHMET BAHADIR KOÇAK
  • ADEM YILMAZ
  • FATİH KARABALIK
  • NECATİ ÇÖRDÜKÇÜ
  • MUSA CECO
Arnavutköy Belediyesi hangi partide? Arnavutköy Belediye başkanı kimdir? Arnavutköy Belediye başkan adayları - 4

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TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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Kadıköy Seçim Sonuçları
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Sultanbeyli Seçim Sonuçları
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