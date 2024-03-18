Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? İşte Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

Uraloğlu, İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:



"Yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak."



Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluştuğunu belirten Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçesinin Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacağını bildirdi.



Uraloğlu, böylece Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanacağına işaret ederek, "Ayrıca yarın hattın açılmasıyla Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu da 161,7 kilometreye ulaşacak, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğu ise 362 kilometreye çıkacak." bilgisini paylaştı.