Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? İşte Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası
Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı 19 Mart'ta açılıyor. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattının hizmete açılması ile Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım 8 dakikaya düşecek. İstanbul'da yaşayan pek çok vatandaş da Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı duraklarının nerede olduğunu ve durak isimlerini merak ediyor. Peki, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı’nın açılması ile Bakanlık olarak İstanbul’a yaptıkları raylı sistem uzunluğunun 161,7 kilometreye ulaşacağını açıkladı. Tüm gözler şimdi metro duraklarının isimleri ve konumunda. İşte, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası...