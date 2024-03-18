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Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? İşte Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası

Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı 19 Mart'ta açılıyor. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattının hizmete açılması ile Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım 8 dakikaya düşecek. İstanbul'da yaşayan pek çok vatandaş da Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı duraklarının nerede olduğunu ve durak isimlerini merak ediyor. Peki, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede?

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? İşte Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası - 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı’nın açılması ile Bakanlık olarak İstanbul’a yaptıkları raylı sistem uzunluğunun 161,7 kilometreye ulaşacağını açıkladı. Tüm gözler şimdi metro duraklarının isimleri ve konumunda. İşte, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası...

TÜRKİYE HABERLERİ

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? İşte Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası - 2

METRO HATTI 19 MART'TA AÇILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarını belirterek, "Yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı'nın açılmasıyla Bakanlık olarak İstanbul'a yaptıkları raylı sistem uzunluğunun 161,7 kilometreye ulaşacağını bildirdi.

Ülke genelinde şehir içi raylı sistem hatlarının 416 kilometrelik kısmının Bakanlıkça yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Bakanlık olarak İstanbul'da toplam 147,7 kilometre uzunluğunda olan yedi raylı sistem hattının da İstanbulluların hizmetine sunulduğuna işaret eden Uraloğlu, Marmaray'ın yanı sıra Levent-Hisarüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metroları gibi projelerin Bakanlık tarafından yapıldığını belirtti.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? İşte Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası - 3

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

Uraloğlu, İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak."

Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluştuğunu belirten Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçesinin Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacağını bildirdi.

Uraloğlu, böylece Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanacağına işaret ederek, "Ayrıca yarın hattın açılmasıyla Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu da 161,7 kilometreye ulaşacak, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğu ise 362 kilometreye çıkacak." bilgisini paylaştı.

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı durakları nerede? İşte Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durak isimleri ve haritası - 4

ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI NEREDE?

Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı; Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan meydana geliyor.

Arnavutköy'deki duraktan sonraki istasyon ise ilçeye bağlı Taşoluk Mahallesi'nde olacak.

Bu durağın ardından ise İstanbul Havalimanı Kargo istasyonu gelecek.

İstanbul Havalimanı Terminal durağı ise bu hattın son durağı olacak.

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