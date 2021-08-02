Arnavutköy'de beton mikseri devrildi, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da Arnavutköy-Habipler yolunda otomobille çarpışan beton mikseri yan yattı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazada beton mikseri sürücüsü yaralandı.

DHA 02.08.2021 - 13:48

Arnavutköy'de beton mikseri devrildi, trafik durma noktasına geldi - 1
Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler yolu Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre beton mikseri sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir otomobile çarpıp, yan yattı.
Arnavutköy'de beton mikseri devrildi, trafik durma noktasına geldi - 2
Kazada beton mikseri içinde bulunan sürücü yaralanırken yan yatan beton mikseri nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Arnavutköy'de beton mikseri devrildi, trafik durma noktasına geldi - 3
Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Arnavutköy'de beton mikseri devrildi, trafik durma noktasına geldi - 4
Polis ekipleri de yoğunlaşan trafiğin tek şeritten devam etmesini sağladı. Arnavutköy-Habipler yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç trafiği oluştu.
Arnavutköy'de beton mikseri devrildi, trafik durma noktasına geldi - 5
Olay yerine çağrılan vinçle yan yatan beton mikseri kaldırıldı.

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