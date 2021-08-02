Arnavutköy'de beton mikseri devrildi, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da Arnavutköy-Habipler yolunda otomobille çarpışan beton mikseri yan yattı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazada beton mikseri sürücüsü yaralandı.
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DHA 02.08.2021 - 13:48
Kaza saat 12.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler yolu Kayabaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre beton mikseri sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir otomobile çarpıp, yan yattı.
Kazada beton mikseri içinde bulunan sürücü yaralanırken yan yatan beton mikseri nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri de yoğunlaşan trafiğin tek şeritten devam etmesini sağladı. Arnavutköy-Habipler yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç trafiği oluştu.
Olay yerine çağrılan vinçle yan yatan beton mikseri kaldırıldı.
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