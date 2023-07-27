Arnavutköy’de bir gecede binlerce liralık hırsızlık (Taşıyamadıklarını bırakmak zorunda kaldılar)
İstanbul’un Arnavutöy ilçesinde çalıntı motosikletle önce bir eve girip cep telefonu, kredi kartı ve yüzük çalan 2 hırsız, daha sonra da bir okula girerek yaklaşık 200 bin lira değerinde teknoloji ürünü çaldı. İki hırsız çaldıklarını çevredeki esnafa sattı. Emniyet güçleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızları yakaladı.
Arnavutköy’de iki hırsız önce motosiklet çaldı, sonra bu motosikleti yaptıkları hırsızlıklarda kullandı.
Hırsızlar, çaldıkları motosiklet ile Hadımköy Mahallesi’nde bulunan bir binadaki daireye girerek ev sahipleri uykudayken evde bulunan yüzük ve banka kartlarını çaldı.