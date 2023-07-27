Arnavutköy’de bir gecede binlerce liralık hırsızlık (Taşıyamadıklarını bırakmak zorunda kaldılar)

İstanbul’un Arnavutöy ilçesinde çalıntı motosikletle önce bir eve girip cep telefonu, kredi kartı ve yüzük çalan 2 hırsız, daha sonra da bir okula girerek yaklaşık 200 bin lira değerinde teknoloji ürünü çaldı. İki hırsız çaldıklarını çevredeki esnafa sattı. Emniyet güçleri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hırsızları yakaladı.

Arnavutköy’de bir gecede binlerce liralık hırsızlık (Taşıyamadıklarını bırakmak zorunda kaldılar) - 1

Arnavutköy’de iki hırsız önce motosiklet çaldı, sonra bu motosikleti yaptıkları hırsızlıklarda kullandı.

Hırsızlar, çaldıkları motosiklet ile Hadımköy Mahallesi’nde bulunan bir binadaki daireye girerek ev sahipleri uykudayken evde bulunan yüzük ve banka kartlarını çaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arnavutköy’de bir gecede binlerce liralık hırsızlık (Taşıyamadıklarını bırakmak zorunda kaldılar) - 2

Buradan ayrıldıktan sonra motosikletle dolaşmaya devam eden hırsızlar, bir akaryakıt istasyonunda durarak çaldıkları kredi kartı ile motosiklete benzin aldı.

Arnavutköy’de bir gecede binlerce liralık hırsızlık (Taşıyamadıklarını bırakmak zorunda kaldılar) - 3

Şüpheliler, daha sonra Hadımköy’deki bir ilkokula girdi. Okulda bulunan yazıcı, tablet, televizyon ve bilgisayarları çalan hırsızlar, çaldıkları ürünleri çok düşük fiyatlara ikinci el ürünlerin satıldığı bir dükkana sattı.

Arnavutköy’de bir gecede binlerce liralık hırsızlık (Taşıyamadıklarını bırakmak zorunda kaldılar) - 4

Hırsızlar girdikleri okulda çaldıkları ve yanlarında taşıyamadığı bazı yazıcı ve bilgisayarları ise okul bahçesinin dışında bir yere daha sonra almak üzere bıraktı.

Arnavutköy’de bir gecede binlerce liralık hırsızlık (Taşıyamadıklarını bırakmak zorunda kaldılar) - 5

Bir gecede binlerce liralık ürün çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede iki hırsızı yakaladı.

Arnavutköy’de bir gecede binlerce liralık hırsızlık (Taşıyamadıklarını bırakmak zorunda kaldılar) - 6

Hırsızların bir gecede çaldıkları tüm malzemeler ise ele geçirilerek okula ve hırsızlık yapılan daire sahiplerine teslim edildi.

Arnavutköy’de bir gecede binlerce liralık hırsızlık (Taşıyamadıklarını bırakmak zorunda kaldılar) - 7

Birinin hırsızlıktan 22, diğerinin ise 13 suç kaydı olduğu belirlenen iki hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık yaptıkları motosikletle akaryakıt istasyonuna girdikleri an ve yine çaldıkları kredi kartı ile alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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