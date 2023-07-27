Arnavutköy’de bir gecede binlerce liralık hırsızlık (Taşıyamadıklarını bırakmak zorunda kaldılar)

Birinin hırsızlıktan 22, diğerinin ise 13 suç kaydı olduğu belirlenen iki hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık yaptıkları motosikletle akaryakıt istasyonuna girdikleri an ve yine çaldıkları kredi kartı ile alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.