Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü

Arnavutköy'deki Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki derenin rengi maviye döndü.
Dereden akan sular önce Alibeyköy Deresi'ne karışıyor. Alibeyköy Deresi ise İstanbul'a su sağlayan barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı'na akıyor.
Hem derenin rengi hem de kötü kokusundan yakınan mahalle sakinleri tedirgin.
Mahalle sakinlerinden Selahattin Güden "Önceden bu sular çok berrak akıyordu. Şimdi bu fabrikadan atıklar var. Yağmur yağdığı zaman rengi biraz değişiyor. Balıklar, kurbağalar, yılanlar var. Hepsi ölüyor burada. Endişeliyiz.'' diye konuştu.
Derenin etrafında hayvanlar otluyor. Mahalle arasından geçen derenin rengi iddiaya göre, çevredeki dokuma fabrikalarının atık sularından kaynaklanıyor.
İddiaya göre, fabrikalar akşamdan sabah saatlerine kadar atık sularını bu dereye bırakıyor.
Atık sular sadece derenin rengini değiştirmekle kalmamış; çevrede de ağır bir koku yayılmış durumda. Metrelerce uzanan ve rengi maviye dönen dere havadan drone kamerasıyla da görüntülendi.