Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü

İstanbul Arnavutköy'den Alibeyköy Barajı'na ulaşan derenin rengi maviye döndü. Çevre sakinlerini tedirgin eden renk değişiminin dokuma fabrikalarının atık sularından kaynaklandığı öne sürüldü.

Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü - 1

Arnavutköy'deki Bolluca Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki derenin rengi maviye döndü.

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Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü - 2

Dereden akan sular önce Alibeyköy Deresi'ne karışıyor. Alibeyköy Deresi ise İstanbul'a su sağlayan barajlardan biri olan Alibeyköy Barajı'na akıyor.

Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü - 3

Hem derenin rengi hem de kötü kokusundan yakınan mahalle sakinleri tedirgin.

Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü - 4

"ÖNCEDEN BU SULAR BERRAK AKIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Selahattin Güden "Önceden bu sular çok berrak akıyordu. Şimdi bu fabrikadan atıklar var. Yağmur yağdığı zaman rengi biraz değişiyor. Balıklar, kurbağalar, yılanlar var. Hepsi ölüyor burada. Endişeliyiz.'' diye konuştu.

Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü - 5

DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Derenin etrafında hayvanlar otluyor. Mahalle arasından geçen derenin rengi iddiaya göre, çevredeki dokuma fabrikalarının atık sularından kaynaklanıyor.

Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü - 6

İddiaya göre, fabrikalar akşamdan sabah saatlerine kadar atık sularını bu dereye bırakıyor.

Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü - 7

Atık sular sadece derenin rengini değiştirmekle kalmamış; çevrede de ağır bir koku yayılmış durumda. Metrelerce uzanan ve rengi maviye dönen dere havadan drone kamerasıyla da görüntülendi.

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