Arnavutköy'de derenin rengi maviye döndü

"ÖNCEDEN BU SULAR BERRAK AKIYORDU"

Mahalle sakinlerinden Selahattin Güden "Önceden bu sular çok berrak akıyordu. Şimdi bu fabrikadan atıklar var. Yağmur yağdığı zaman rengi biraz değişiyor. Balıklar, kurbağalar, yılanlar var. Hepsi ölüyor burada. Endişeliyiz.'' diye konuştu.