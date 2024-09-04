Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restorana daldı
Arnavutköy'de yokuş aşağı ilerleyen otomobil, sürücüsü Zübeyde Özcan direksiyon hâkimiyetini kaybedince önce park halindeki bir araca çarpıttı, ardından yol kenarında restorana daldı. Kazada Zübeyde Özcan ile araçta bulunan 2 kızı ve restoran çalışanları yaralandı.
Kaza, 17.00 sıralarında Karaburun Mahallesi Liman Caddesi'nde meydana geldi. 34 ZB 4712 plakalı otomobilin sürücüsü Zübeyde Özcan, yokuş aşağı ilerlediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halinde bulunan 34 HTV 599 plakalı panelvan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yol üzerindeki balık restoranına girdi.