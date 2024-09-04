Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restorana daldı

Arnavutköy'de yokuş aşağı ilerleyen otomobil, sürücüsü Zübeyde Özcan direksiyon hâkimiyetini kaybedince önce park halindeki bir araca çarpıttı, ardından yol kenarında restorana daldı. Kazada Zübeyde Özcan ile araçta bulunan 2 kızı ve restoran çalışanları yaralandı.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restorana daldı - 1

Kaza, 17.00 sıralarında Karaburun Mahallesi Liman Caddesi'nde meydana geldi. 34 ZB 4712 plakalı otomobilin sürücüsü Zübeyde Özcan, yokuş aşağı ilerlediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halinde bulunan 34 HTV 599 plakalı panelvan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yol üzerindeki balık restoranına girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restorana daldı - 2

Kazada Zübeyde Özcan ile kızları Elif Mina ve Sevde Özcan araç içinde sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada restoran çalışanları da yaralandı.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restorana daldı - 3

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restorana daldı - 4

Restorandaki aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından çalışanlar işyerini temizledi.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restorana daldı - 5
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