Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı

Artan şikayetler üzerine Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan uyarı yapıldı. Vatandaşların cep telefonuna gelen mesajlarda, "İlçemizde Terkos Göleti'nden içme suyu temin eden mahallelerimiz başta olmak üzere, kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür. İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır." ifadeleri yer aldı.