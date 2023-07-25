Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı

Arnavutköy İmrahor Mahallesi sakinleri musluktan akan sudan balık kokusu geldiği şikayetinde bulundu. Kaymakamlık inceleme sonrası, "İlçemizde Terkos Göleti'nden içme suyu temin eden mahallelerimiz başta olmak üzere, kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür. İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır." mesajını yayınladı. İSKİ'den yapılan açıklamada ise deşarj işleminin tamamlandığı ifade edildi.

Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı - 1

Arnavutköy'e birçok kişi şebeke suyundan koku geldiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı - 2

Artan şikayetler üzerine Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan uyarı yapıldı. Vatandaşların cep telefonuna gelen mesajlarda, "İlçemizde Terkos Göleti'nden içme suyu temin eden mahallelerimiz başta olmak üzere, kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür. İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır." ifadeleri yer aldı.

Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı - 3

Vatandaşlar ise her geçen gün daha da kötüye giden içme suyunun durumuna isyan etti.

Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı - 4

İmrahor Mahallesi'nde oturanlar, sudan gelen kötü koku nedeniyle sağlıklarının tehlikede olduğunu ifade etti.

Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı - 5

"KARABURUN'DAKİ SUYU BURAYA AKITMIŞLAR"

Yaklaşık 40 yıldır İmrahor Mahallesi'nde yaşayan Abdulvahap Yıldıran, "Karaburun'daki suyu buraya akıtmışlar, vatandaşın haberi yok zehirleniyorlar. Su kokuyor, pis akıyor." dedi.

Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı - 6

Osman Bayrak ise, "Çeşmelerimizden akan sular sağlıklı değil. Hepimiz arıtıcı kullanmak zorunda kalıyoruz. Sudan balık kokusu geliyor. Günler öncesi zaten şebekeye deniz suyu bağlandığını duymuştuk." ifadelerini kullandı.

Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı - 7

İSKİ tarafından yapılan açıklamada ise hafta sonu hatlardaki suyun deşarj işleminin tamamlandığı belirtildi.

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