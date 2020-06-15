Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü

İstanbul Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

DHA 15.06.2020 - 14:05 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 15:18

Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 1
Arnavutköy'de saat 13.15 sıralarında başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı.
Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 2
Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı.
Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 3
Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı.
Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 4
Taşan rögarlar nedeniyle de sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.
Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 5
Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 6
Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 7
Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 8
Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 9
Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 10
Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 11
Arnavutköy'de şiddetli yağış: Yollar göle döndü - 12

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