Arnavutköy’de siyah akan dere tedirgin etti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dere suyunun siyahlaşması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Dere havadan görüntülenirken, derenin bir kısmının tarım yapılan arazilerin ortasından geçtiği görüldü.

Haberler - İHA 05.06.2022 - 04:25 | Son Güncelleme : 05.06.2022 - 04:30

Arnavutköy’de siyah akan dere tedirgin etti - 1

'da bir kısmının tarım arazilerinin ortasından geçtiği derenin siyah akması vatandaşları tedirgin etti.

Arnavutköy’de siyah akan dere tedirgin etti - 2

Hadımköy Mahallesi Hadımköy Caddesi kenarında bulunan derenin suyu, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle  siyahlaşmaya başladı.

Arnavutköy’de siyah akan dere tedirgin etti - 3

Derenin bir kısmının tarım arazilerinin ortasından geçtiği belirtilirken koyu renk akan dere havadan görüntülendi.

Arnavutköy’de siyah akan dere tedirgin etti - 4

Derenin ilerleyen kısımlarında tarım arazilerinin ortasından geçtiği görüldü.

Arnavutköy’de siyah akan dere tedirgin etti - 5

Vatandaşları tedirgin eden görüntünün nedeni için Arnavutköy Belediyesi ekipleri alana gelerek incelemelerde bulundu.

Arnavutköy’de siyah akan dere tedirgin etti - 6

"MAHSULLER YETİŞMİYOR HAYVANLAR ZEHİRLENİYOR"

Dere kenarında bulunan arazide tarım ürünleri yetiştiren Mutlu Aslanhan, “Ben 7-8 yıldır burada yaşıyorum. Site sakinleri devletin izin vermiş olduğu arazilerde mahsuller yetiştiriyorlar kendilerine uğraş olması için. Bu dereden de su alıyoruz ve hayvanlar da su içiyor son bir veya iki aydır dere siyah akmaya başladı. Mahsuller yetişmiyor ve hayvanlar zehirlenebiliyor. Hafta sonları sıklıkla ama hafta içi de oluyor. Biz buradan su çekiyorduk ama artık kullanmıyoruz zarar veriyor mahsullere, evimizden su getiriyoruz artık. Bazı site sakinleri şikayetçi olmuşlar belediye görevlileri geldi ne çıkacak bilmiyorum” dedi.

Arnavutköy’de siyah akan dere tedirgin etti - 7

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