Arnavutköy'de taciz şüphelisine linç girişimi

İstanbul Arnavutköy'de kardeşini okuldan almaya giden kadını bir hafta boyunca sözlü taciz ettiği ileri sürülen şüpheliye çevredekiler saldırdı. Olay sırasında yoldan geçen jandarma ekipleri zanlıyı vatandaşların elinden kurtarıp polise teslim etti.

Arnavutköy'de taciz şüphelisine linç girişimi - 1

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana gelen olayda, kardeşini okuldan almaya giden kadın, bir hafta boyunca bir kişi tarafından sözlü taciz edildiğini iddia etti.

Arnavutköy'de taciz şüphelisine linç girişimi - 2

Durumu ailesine anlatan kadın, bugün kardeşini almaya gittiğinde ailesi tarafından takip edildi.

Arnavutköy'de taciz şüphelisine linç girişimi - 3

Yine sözlü tacizde bulunan şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Arnavutköy'de taciz şüphelisine linç girişimi - 4

Durumu polise bildiren aile, şüpheliyi de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde durdurdu.

Arnavutköy'de taciz şüphelisine linç girişimi - 5

Olayı fark eden çevredekiler şüpheliyi linç etmek isterken, bu sırada yoldan geçen jandarma ekipleri şüpheliyi alarak polise teslim etti. Taciz şüphelisi Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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