Arnavutköy'de tanker kazası: Facia ucuz atlatıldı

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada, tankerin kupası yerinden koparak devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasını sağladı.

Arnavutköy'de tanker kazası: Facia ucuz atlatıldı - 1

Kaza sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki tankerin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Arnavutköy'de tanker kazası: Facia ucuz atlatıldı - 2

Trafikte seyir halindeki başka bir tankere çarpmamak için manevra yapan tanker sürücüsü, yoldan savrularak önce kaldırıma çarptı.

Arnavutköy'de tanker kazası: Facia ucuz atlatıldı - 3

Ardından kaldırıma çıkan tankerin kupası çarpmanın etkisiyle yerinden koparak devrildi.

Arnavutköy'de tanker kazası: Facia ucuz atlatıldı - 4

Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün araçtan çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de tanker kazası: Facia ucuz atlatıldı - 5

Kaza sonrası Arnavutköy Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken tankerin devrilen kupası vinç yardımıyla kaldırıldı.

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