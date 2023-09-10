Arnavutköy'de tanker kazası: Facia ucuz atlatıldı
İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada, tankerin kupası yerinden koparak devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasını sağladı.
Kaza sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki tankerin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.