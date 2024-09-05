Arnavutköy'de üzerinde patlayıcı bulunan cisim bulundu

İstanbul Arnavutköy sahili açıklarında içinde patlayıcı olan bir cisim bulundu. Sahile getirilen demir parçasından jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla patlayıcı çıkarılarak incelenmek üzere götürüldü.

Arnavutköy'de üzerinde patlayıcı bulunan cisim bulundu - 1

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırıp güvenlik önlemi aldı.

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Arnavutköy'de üzerinde patlayıcı bulunan cisim bulundu - 2

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu patlayıcılar, demir parçasından çıkarılarak incelenmek üzere götürüldü.

Arnavutköy'de üzerinde patlayıcı bulunan cisim bulundu - 3

Arnavutköy'de denize açılan bir balıkçı, su yüzeyinde bir demir parçası buldu. Parçayı, teknelerine bağlayarak karaya getiren balıkçı çekilme ile ters dönen demir parçasının üstünde birbirine bağlanmış patlayıcılar gördü.

Arnavutköy'de üzerinde patlayıcı bulunan cisim bulundu - 4

Konu ile ilgili konuşan Metin Çelik adlı vatandaş, “Saat 15.00 civarlarıydı. Biz sahilde otururken kıyıya gelen arkadaşı gördük. Teknesinin arkasında bir şey bağlıydı. Çekiyordu ama zorlanıyordu. Demir mi, kalas mı diye düşündük. Çeke çeke buraya getirdi. Bunu karaya çıkarmak için dört çeker arabaya bağladık. O anda patlayıcı gözükmüyordu. Çekince parça ters döndü ve patlayıcı ortaya çıktı. Jandarmayı aradık. Ekipler geldi. Yakındaki restoranı bile boşalttılar. Çalışma 4-5 saat sürdü. Büyük bir paketti. İçinde patlayıcı varmış” dedi.

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